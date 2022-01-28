«Промышленность гробят» – Землянский об отключении украинских предприятий от газа

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Новости Украины

Нехватка газа на европейском рынке может привести к несанкционированному отбору газа в ГТС Украины, а также остановке ряда украинских предприятий.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил эксперт по энергетике Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему появилась вообще эта история – что возможен несанкционированный отбор. Из-за чего? На европейском рынке нет необходимых объемов газа, необходимого ресурса, для того чтобы контрактные обязательства выполнялись всеми странами. Вот это может стать серьезнейшая проблемой. И вторая проблема – это вопрос денег. То есть, даже если закупать 20-30 миллионов в сутки (а они будут необходимы в феврале месяце), то это копеечка у вас набежит к концу месяца», – отметил он.

«Поэтому, честно говоря, у меня пока нет ответа на вопрос. Скорее всего, пойдут по пути ограничения промышленных предприятий. Макогон об этом говорил, что до облгазов доведены приоритетные списки предприятий, которые в случае нехватки газа должны отключаться от газаснабжения, снижаться объем поставок. Речь идет о промышленности. Промышленность гробят не только ценой, но и отсутствием ресурса», – заключил эксперт.