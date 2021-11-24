«Прославление фашизма». МВД Австрии хочет навсегда запретить ежегодную акцию усташей в Блайбурге

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Экспертная комиссия Министерства внутренних дел Австрии считает, что ежегодное поминовение расстрелянных партизанами хорватских усташей в австрийском Блайбурге должно быть запрещено.

Члены комиссии отметили, что организаторы мероприятия не только не запрещали, но и поощряли использование усташеской символики.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Экспертная комиссия при МВД Австрии, в которую вошли полицейские эксперты, историки, юристы и представители Римско-католической церкви, пришла к выводу, что ежегодный слет неоусташей, организуемый так называемым «Почетным взводом Блайбурга», не имеет ничего общего с мероприятиями поминовения и его следует навсегда запретить.

«Организаторы не принимали необходимых мер по удалению усташейской символики у участников, – говорится в заключении Комиссии. – Напротив, они даже поощряли ее демонстрацию. Прославление фашизма с разрешения государства Австрия, должно быть запрещено».

Правительство Австрии создало Экспертную комиссию по вопросу ежегодного слета хорватских неонацистов в 2019 году. В прошлом году несколько партий австрийского парламента: Народная партия Австрии, Социал-демократическая партия, «Зеленые» и NEOS инициировали проведение экспертного заключения по слетам хорватских неоусташей в Блайбурге.

В мае 1945 года тысячи коллаборационистов третьего рейха – хорватских усташей и примкнувших к ним словенских домобранов бежали в Австрию в надежде сдаться в плен британцам. Однако командование Великобритании не стало принимать их и передало югославским партизанам, которые помня изуверскую жестокость усташей, расстреляли тысячи из них без суда и следствия в окрестностях австрийского Блайбурга и словенского Тезно.