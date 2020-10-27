27.10.2020, Киев, Ольга Козаченко
Провал нацистов на украинских выборах не должен вводить в заблуждение
В ходе прошедших на Украине местных выборах удручающе низкий результат показали партии, исповедующие праворадикальную идеологию.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».
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«Полностью провалились на этих выборах радикалы и неонацисты – ни «Национальный корпус», ни «Свобода» не получат своих депутатов даже на западе – их поддержка на уровне арифметической погрешности. Но это не должно вводить в заблуждение: правый электорат вобрал в себя Петр Порошенко и его «Европейская солидарность», которые тоже могут считать эти выборы успешными для себя», – пишет издание.
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