Провал нацистов на украинских выборах не должен вводить в заблуждение

27.10.2020, Киев, Ольга Козаченко

В ходе прошедших на Украине местных выборах удручающе низкий результат показали партии, исповедующие праворадикальную идеологию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Российская газета».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Полностью провалились на этих выборах радикалы и неонацисты – ни «Национальный корпус», ни «Свобода» не получат своих депутатов даже на западе – их поддержка на уровне арифметической погрешности. Но это не должно вводить в заблуждение: правый электорат вобрал в себя Петр Порошенко и его «Европейская солидарность», которые тоже могут считать эти выборы успешными для себя», – пишет издание.