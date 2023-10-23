Провокация или предательство? Что стоит за резким письмом молдавского митрополита патриарху Кириллу

На берегах Днестра обсуждают попавшее в СМИ скандальное письмо за подписью митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира, адресованное патриарху Кириллу. Молдавская митрополия РПЦ сетует, что ее вовлекают «в чуждый ей Русский мир» и спрашивает, как жить дальше в условиях, когда она оттесняется на задворки общества из-за связи с Москвой и из-за того, что Румынская православная церковь, которая лучше финансируется и поддерживается властями РМ, наступает по всем фронтам.

О том, было это письмо подлинным или фальшивым, является ли оно чьей-то провокацией, наверняка последуют официальные заявления. Однако, как бы там ни было, ситуация, складывающаяся вокруг Молдавской православной церкви, и впрямь серьезная.

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Правда ли, что отношения Московского патриархата с Кишиневской митрополией в последнее время ослабли? Действительно ли в Молдове ли Румынская православная церковь составляет конкуренцию Русской? Какие тут есть риски для Приднестровья? Что может последовать за этим острым обращением? «ПолитНавигатор» собрал экспертные мнения на этот счет.

Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь):

– На мой взгляд, подлинность письма нужно еще раз проверить – причем уже через непосредственно Московский патриархат. В Кишиневе в последние годы развелась масса подкармливаемых с Запада и из Румынии провокаторов. Они из штанов выпрыгивают, лишь бы убить православие как таковое. А заодно – и церковь Московского патриархата. Но если такое письмо действительно написано и отправлено в Москву, тогда можно считать, что автор письма, кто бы он ни был, погубил себя как церковный иерарх.

Стиль какой-то шаблонный, туповатый, вынужденный – как будто у виска пара откровенных румыноидов или еще каких националистов держали пистолеты и заставляли подмахнуть заранее заготовленный текст.

Во-первых, автор (кто бы он ни был) врет, будто народ Молдовы против «чуждого ему Русского мира», будто объединение Молдовы с Румынией «неизбежно». Это явно подсунутый автору штамп. Мощные митинги против войны, за дружбу с Россией и данные соцопросов гласят обратное. Во-вторых, враньем является то, будто «на левом берегу Днестра председатели сельсоветов, ветераны и участники конфликта на Днестре все чаще просят не поминать во время службы имя патриарха Кирилла». Органы власти и управления ПМР и защитники Приднестровья не мыслят нашу приднестровскую церковь вне Московского патриархата. Равно как и в целом приднестровцы не видят будущего ПМР без союза с Россией. Автору подсунули эту чушь – он и подмахнул. И дискредитировал себя.

В-третьих, полным бредом является утверждение о якобы падении авторитета Молдавской митрополии в народе по сравнению с румынской Бессарабской митрополией. Автор пишет: «Это прямой результат нашей связи как церковной структуры с продвижением пророссийских интересов в Республике Молдова. Это, в свою очередь, обусловлено, принадлежностью митрополии к Московскому Патриархату, который воспринимается в молдавском обществе, как форпост Кремля».

Настроение большинства народа Молдовы – это дружба с Россией, что вызывает бешеную злобу у нынешних молдовских властей, вынужденных признавать, что молдаване не хотят ни в НАТО, ни присоединяться к каким-либо антироссийским деяниям правящей группировки во главе с президентом РМ Майей Санду.

В-четвертых, автор приводит в пример назначение епископов в Приднестровском регионе без согласования с митрополией Молдовы. Оставим эти утверждения на его совести. Но если это и так, то слава богу! Приднестровцам не нужны виляющие иерархи, которые в момент тех или иных испытаний для Приднестровской государственности могли бы брякнуть что-либо в поддержку националистов любой масти или же выступить против Республики. И уж тем более, не может быть и речи о проникновении сюда Румынской церкви.

Приднестровцы видят здесь только Русскую православную церковь Московского патриархата. Если Молдавская митрополия входит в состав РПЦ, то нет никаких проблем. Если она будет чьей-то злой волей оторвана от РПЦ – тогда приднестровцы не сочтут ее своею…

Что же касается иерархов, которые предположительно могли бы поступить, как пишет автор опубликованного письма, то они просто сами себя уничтожили бы как пастыри. Нынешним правителям и правительницам Молдовы они не нужны. Те либо антихристиане (это модно сейчас на Западе), либо приверженцы Бессарабской митрополии в составе Румынской православной церкви.

Ну, а в ПМР, повторимся, Румынской церкви не бывать – это всем ясно. Иерархи-соглашатели просто позорно сойдут со сцены, как это происходит в некоторых соседних с Приднестровьем странах, где их «вотчины» националисты все равно запрещают. Такова цена предательства. Дело обычное.

Впрочем, надобно сказать, что Молдавская митрополия богата и на борцов-подвижников, твердо держащих Святой Крест в руце своей. Взять хотя бы Бельцкого владыку Маркела! Ну, а если предательство и ложь сделают свое дело, тогда можно предположить, что Приднестровье, как мы уже говорили, отринет предателей и раскольников и будет окормляемо епископатом, напрямую подчиняющимся Московскому патриархату. Иного пути просто не будет.

Да и на Правобережье Днестра далеко не все святые отцы станут повторять бред про «чуждый Русский мир». Так что лучше Молдавской митрополии нести слово Божие в люди под сенью патриарха Московского, как это было и есть. Зачем пилить сук, на котором ты сам сидишь? Будем все же надеяться, что перед нами – чудовищная провокация, призванная опорочить Молдавскую митрополию. Ведь никто из нас не хочет ее гибели.

Александр Кориненко, политолог (Кишинев):

– Если предположить, что письмо не является вбросом, то здесь митрополит Владимир ошибается, население по-прежнему сегодня доверяет церкви. Этот институт всегда пользовался авторитетом и высоким кредитом доверия у населения. Это характерно для бедных и коррумпированных стран, население таких государств тянется к Богу как к последней надежде на лучшую жизнь, и Молдова исключением не является.

Московская патриархия теряет связь с Кишиневской митрополией в силу того, что между нашими странами находится страна, где проходят боевые действия. Церковь – это тоже организация, где осуществляться прямые контакты между служителями, поддержка епархий, как духовная, так материальная, но в силу обстоятельств священнослужителям тяжело поддерживать контакты. При этом хочу отметить, что большинство населения Республики Молдова по-прежнему верны РПЦ.

Румынская православная церковь – действительно прямой конкурент РПЦ в Молдове. Для нее граница духовных интересов совпадает с границами Великой Румынии 1918 года. Сейчас Румынская православная церковь видит прямую возможность подчинить себе бессарабские приходы. Молдавские власти оказывают самое явное содействие иерархам этой церкви, о чем свидетельствует, например, передача ей части исторического здания Национальной библиотеки.

Что касается предложений перехода для священников к другому митрополиту, это общеизвестный факт, вот только суммы зарплат с каждым годом увеличиваются. На мой взгляд, с сохранением текущих тенденций уже через несколько лет встанет вопрос о том, чтобы лишить Русскую православную церковь Кафедрального собора в Кишиневе и передать этот храм Бессарабской митрополии Румынской православной церкви.

Игорь Шорников, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь – Москва):

– Священники, по их собственному убеждению, должны быть пастырями для народа, но в большинстве своем они обычные люди, которые так же становятся жертвами информационной и духовной агрессии извне.

Состояние Кишиневской митрополии отражает во многом и состояние молдавского общества – разобщенного и утратившего духовно-нравственную почву под ногами. Поэтому и неудивительно, что народ бездействует, когда у него нагло крадут язык, культуру, историю, самоназвание. Когда духовный стержень теряет простой человек, он может прийти в церковь и обратиться за помощью к батюшке, но, когда сам священник утрачивает точку опоры, народ погибает.

Это письмо – акт о капитуляции Кишиневской митрополии перед Румынской патриархией и перед соросовскими марионетками в молдавской власти. И конечным адресатом его является не Московский патриарх, а западные кураторы Молдовы, покровительством которых Владимир и пытается заручиться.

У Владимира должен быть перед глазами пример Украинской православной церкви, представители которой в большинстве своем тоже не смогли проявить духовной стойкости и шли на компромиссы с властями против собственных убеждений. Тем не менее, УПЦ на Украине запрещена. Может, Владимиру пообещали теплое место в Румынской церкви? Не удивлюсь.

Не Московская патриархия утратила связь с Кишиневской митрополией, а Кишиневский митрополит заодно со значительной частью молдавского духовенства поддались информационным диверсиям с Запада, которые, кстати, не прекращаются столетиями. По сути, они утратили связь с высшей реальностью, проводниками которой должны были быть на молдавской земле.

Что касается конкуренции Румынской и Русской православной церквей на молдавской земле, надо отметить, что больше 10% православных приходов в Молдавии принадлежат Бессарабской митрополии Румынской церкви.

Большинство из этих приходов еще в 1990-е годы были захвачены румынскими священниками, либо получены Румынией за счет подкупа священников Молдавской митрополии. Это реальная проблема, когда люди идут в служители церкви только для того, чтобы улучшить условия собственной жизни. Переход священника из Молдавской митрополии Русской православной церкви в Бессарабскую митрополию Румынской церкви щедро оплачивается.

Но Московский патриархат, стремящийся к удержанию единства православного мира, старался не ссориться с Румынской церковью и, по сути, допустил ее присутствие на своей канонической территории.

После прихода в молдавскую власть последователей Сороса давление на Молдавскую митрополию РПЦ резко возросло. Возросла и активность Бессарабской митрополии, которая получила открытую поддержку со стороны руководства Молдовы. В общем-то, по нашим представлениям, это не дело светских властей – вмешиваться в религиозную жизнь населения, но в Бухаресте на этот счет есть собственное мнение.

Россия в отличие от большинства европейских государств – светское государство, церковь, в том числе РПЦ, не является частью госаппарата. Соответственно, и к государственной политике России, в том числе на Украине, она отношения не имеет. Это не помешало киевскому режиму назначить УПЦ крайней и ликвидировать ее, примерно так же поступили в свое время германские нацисты с властью папы римского.

Что касается румын, то они и во времена Гитлера поступали хитрее, они использовали Румынскую православную церковь для духовного порабощения населения Бессарабии. Сначала в Молдавию пришел румынский солдат, следом за ним пришел румынский священник. Сегодня другие времена, первыми идут румынские священники, румынские солдаты двинутся следом.

В Румынии как во времена Второй мировой войны, так и сейчас священники – это фактически госслужащие, сидящие на зарплате и выполняющие работу по заказу государства. Они служат не Богу и не православию, они служат идеологии румынизма, двигают границы румынского пространства дальше на восток. Неужели митрополиту Владимиру и его окружению это было неизвестно?

Они осознанно предали и свою Церковь и свою паству, подобно Иуде, польстившись на 30 серебряников. Оказывается, уже 80% духовенства обладают румынским гражданством, а значит, они уже принесли клятву верности румынскому государству.

Что за этим может последовать? В письме все сценарии расписаны наперед: судьба Молдовы, со слов митрополита Владимира, «уже решена великими державами», она будет поглощена Румынией, а «Православная Церковь Молдовы, – так митрополит в письме называет свою митрополию, – станет частью Румынской Православной Церкви».

Видимо, речь идет об одномоментном поглощении Молдавской митрополии Бессарабской митрополией Румынской церкви. А самому митрополиту, как следует из его письма, только и остается покориться судьбе. Этот человек, подобно Понтию Пилату, «умывает руки».

Вообще все это письмо – позорное свидетельство духовной немощи архиерея, говоря светским языком, его профессиональной некомпетентности. Буквально с первых строк утверждается, что православная церковь оттесняется на периферию молдавского общества. Но мы знаем, что относительно многих европейских стран в Молдавии общество очень религиозно и консервативно, молдаване давно не верят телевизору, но продолжают верить батюшке.

Указанные в письме 70% доверия церкви – это для современной Молдовы все еще рекордный показатель, а его резкое падение в последние годы объясняется как раз проникновением в эту среду румынских агентов, а также тем, что Молдавская митрополия РПЦ, которая по определению должна быть «окном» в Русский мир, перестала предоставлять верующим доступ в альтернативную незападную, нерумынскую, неевроинтеграционную реальность, от которой молдавский обыватель откровенно устал.

Снижение уровня доверия к Русской православной церкви в Молдавии – это прямое следствие саботажа работы со стороны руководства Молдавской митрополии.

Удивительно, как архиерей обосновывает провалы своей работы в духовном окормлении народа. Де, это Россия виновата, когда вторглась на Украину, как будто бы проблемы у Кишиневской митрополии начались полтора года назад, а не с приходом к власти Санду или даже раньше.

Но основные претензии к Московской патриархии сугубо материального характера – недостаток финансирования, в частности, отсутствие компенсации резко выросших тарифов за газ. На фоне румынских священников в Молдове, получающих зарплату от румынского государства на уровне 800-900 евро, бедность молдавских священников, это, конечно, с точки зрения митрополита Владимира, форменное безобразие.

Думаю, что в Московской патриархии о проблемах, которые вышли наружу сейчас, знали давно. Было бы, наверное, удивительно, если б человеку, уже совершившему духовное предательство, Церковью направлялись бы какие-то финансовые средства. Кроме того, даже в случае поступления средств из России, они были бы заблокированы Кишиневом, а Москва и РПЦ были бы обвинены во вмешательства во внутренние дела Молдовы.

Об истинном состоянии дел в Молдавской митрополии РПЦ общественность узнала только сейчас, после утечки этого скандального письма. Неудивительно, что в Московской патриархии старались не предпринимать решительных действий на этом направлении, чтобы не усугубить ситуацию.

Но теперь, когда этот позор вышел наружу, мне представляется, у РПЦ не осталось каких-то больших преград, чтобы поставить на вид Румынской церкви ее неподобающее поведение на канонических землях Русской православной церкви. А что касается лично митрополита Владимира, то он явно заслужил длительный отдых, духовное очищение и восстановление в какой-нибудь тихой обители.