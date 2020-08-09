Психоз, как и было сказано: Белорусские власти и оппозиция готовятся к Майдану-Площе

09.08.2020, Москва, Елена Острякова

Накануне основного дня голосования (досрочное идёт со вторника) усилилась турбулентность вокруг белорусского оппозиционного женского триумвирата: кандидата в президенты Светланы Тихановской, жены бежавшего в Россию незарегистрированного кандидата Вероники Цепкало и главы штаба еще одного незарегистрированного претендента сидящего в СИЗО Виктора Бабарико – Марии Колесниковой.

Сначала госСМИ разогнали фейк о том, что Цепкало бежала в Россию вслед за мужем. Сделано это было по уже накатанной схеме через перепечатку постов малоизвестных каналов в официальных Telegram государственных телеканалов.

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Далее пошла подтвержденная информация. Была задержана и помещена в Центр изоляции правонарушителей глава штаба Тихановской – националистка Мария Мороз. Это второе ее задержание за последнюю неделю. На этот раз женщину продержат в камере до понедельника, по официальной версии – для участия в административном процессе.

Сразу после этого агентство «Спутник» сообщило, что свою квартиру в целях безопасности покинула Тихановская. «В Разливе» она планирует провести одну ночь и завтра появится на избирательном участке.

Наконец, совсем поздно вечером пришло срочное сообщение о задержании третьей участницы «женского триумвирата» Марии Колесниковой. Сотрудники милиции вывели ее из машины на выезде с парковки и увезли в неизвестном направлении. Через полчаса женщину отпустили (оппозиция уже собирала пикет у здания МВД). Выяснилось, что ее задержали «по ошибке». С кем можно было спутать такую раскрученную за последние дни персону, непонятно.

Все это сопровождается тревожной кампанией в СМИ о готовящейся дестабилизации и диверсиях внешних сил. Центральные улицы Минска периодически перекрывают, сейчас принялись городить железные ограждения на площадях, пригодных под гипотетический Майдан.

Таким образом, власть нагнетает нервозность в обществе не меньше, а, может, даже и больше, чем оппозиция. Но оппозиция тоже старается.

В день тишины улицы оглашают клаксоны машин, из которых несется песня «Перемен!» Цоя. Водители машут руками из окон, их приветствуют, очевидно, неслучайные пешеходы.

Начались рандомные задержания. Насколько они массовые, понять трудно, но кадры с людьми, грубо запихиваемыми в бусики, разгоняют по соцсетям.

А накануне тиражировали задержания велосипедистов (езда на велосипедах и хлопанье в ладоши в Белоруссии – основанная форма несанкционированного протеста).

Появились первые герои еще не начавшейся революции. Ими стали два диджея, поставившие на мероприятии организаций внешкольного образования запретную песню «Перемен». Оба уже получили по десять суток. Глава района лично вырывал кабеля из динамиков.

Добавим ко всему этому уже оппозиционные слухи о готовящемся введении чрезвычайного положения и отключения интернета.

На фоне всей этой истерии оппозиция продолжает звать людей в воскресенье вечером на площади «праздновать победу».

Тогда и станет понятно, как отреагируют на эту двухстороннюю психическую атаку белорусы: испугаются и останутся дома, или пойдут на площадь за переменами.