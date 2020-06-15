Пушилин поручил в кратчайшие сроки внедрить современные методы переработки угля

15.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин поручил ускорить разработку программы глубокой переработки углей и завершить ее в предельно сжатые сроки, поскольку она может стать одним из действенных способов решения экономических проблем в государстве.

Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам глубокой переработки углей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии принимали участие министр угля и энергетики Руслан Дубовский, министр образования и науки Михаил Кушаков, а также руководители профильных вузов.

«Перед нами стоит важнейшая задача развития угольной отрасли, а без внедрения современных технологий эта идея окажется нереальной. Без науки мы не обойдемся.

За углехимией будущее. Времени на раскачку по ряду вопросов нет, нам нужны решения как можно быстрее», – обратился Пушилин к собравшимся.

Как отметил заместитель министра образования и науки Виктор Варюхин, тема глубокой переработки углей обсуждается научным сообществом Республики на протяжении шести лет.

«Сейчас наступило то время, и мы понимаем, что нам нужно попытаться, чтобы эта промышленность у нас оставалась, модернизировалась и более эффективно работала.

Донбасс всегда был в СССР регионом, который задавал тон», – сказал Варюхин.

В ходе совещания главе государства был представлен ряд проектов по глубокой переработке углей. В частности, было предложено внедрение вибрационно-пневматических методов обогащения (безводный метод) и повышение глубины обогащения мелкозернистых углей мокрым способом.

«У нас нет года-двух, есть считанные месяцы. Я прошу обратить ваше внимание, что на данный момент внедрение технологий глубокой переработки – это государственная задача. Необходимо привлекать и задействовать все ресурсы. С Русланом Михайловичем (Дубовским – прим. ред.) в этом направлении мы будет проводить отдельно работу, но наука здесь нужна в кратчайшие сроки. У нас нет года, двух, пяти. Есть несколько месяцев, чтобы этот процесс уже пошёл, и дорожная карта была составлена», – подчеркнул глава государства.