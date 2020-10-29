Пушилин выслушал доклады ответственных чиновников о готовности к отопительному сезону

29.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин провел очередное селекторное совещание с руководителями администраций городов и районов по вопросам вхождения в отопительный сезон объектов социальной сферы и жилищного фонда.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, наших жителей и меня лично интересует вопрос: когда во всех домах Республики появится тепло? Отопительный сезон начался 20 октября, прошло практически десять дней, но далеко не везде батареи горячие. Почему? Что сделано для разрешения ситуации?

Также прошу подробнее остановиться на следующем вопросе: степень подготовки к зиме учреждений образования, в частности общеобразовательных организаций. Каникулы заканчиваются, и 2 ноября дети уже идут в школу», – сказал глава государства.

Генеральный директор государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго» Алексей Цюпка пояснил, что причиной этого являются заявки потребителей, которые попросили перенести запуск сезона на более поздний срок.

«Алексей Алексеевич, дело в том, что в понедельник (2 ноября – прим. ред.) дети идут в школу. Вам поручение: завтра, 30 октября, запустить все котельные, которые отапливают школы, для того, чтобы мы еще раз проверили, и у вас была возможность для устранения, если возникнут какие-то аварийные ситуации. Чтобы наши дети в понедельник пошли в теплые учреждения», – поручил Пушилин.

После чего с докладом выступили главы администраций городов и районов. Так, Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщил о 100% готовности к отопительному сезону.

«Мы действительно докладываем о 100% готовности по приему теплоносителя. Проходит развоздушивание систем. Процесс несколько затруднен и замедлен из-за того, что не все жители проживают в домах, поэтому доступ в квартиру занимает некоторое время. Но работа ведется.

На сегодняшний момент более 1 000 разрытий в городе, из них порядка 800 – это теплосеть, и остальные – ГП «Вода Донбасса». Это вызывает справедливые нарекания наших жителей. Но связано с обоснованными сложностями.

Что касается отопительного сезона в целом, у нас не запущено 28 котельных, которые снабжают теплом наши школы. С завтрашнего дня мы запланировали их запуск. И в понедельник дети должны прийти в теплые помещения, как Вы и сказали.

Из 5 089 жилых домов у нас не получают тепло шесть домов. Три дома по причине порывов наружных сетей, их устраняют специалисты государственного предприятия «Донбасстеплоэнерго». Один порыв внутри дома устраняет наша управляющая компания. И два объекта – один из них не будет эксплуатироваться, а на втором ведется капитальный ремонт.

Из 86 лечебных учреждений подключены 84, а 2 – учреждения Минздрава, которые по заявке планируют подключиться в более позднее время.

Детские сады у нас с теплом, все 169. На днях теплосеть завершила ремонт порыва, который был в саду № 305 по улице Куйбышева.

Сейчас у нас идет обычная работа. Все работники мобилизованы, чтобы в каждую квартиру довести теплоноситель», – отчитался Кулемзин.

В свою очередь, главы администраций Макеевки, Горловки и Дебальцево сообщили, что их города также полностью готовы к отопительному сезону.