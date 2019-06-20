Путин: Если мы сдадимся Западу, ничего не изменится

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Россия с 2014 года недополучила из-за западных санкций около 50 миллиардов долларов.

Об этом сегодня во время «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — 27 миллиардов долларов. Это отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок. Это отражается на целых секторах экономики», – сказал Путин.

Он полагает, что если Россия согласится на условия Запада ради снятия санкций, ничего кардинально в ее судьбе не изменится.

«Если мы полностью сдадимся и предадим свои национальные интересы, может быть, какие-то внешние сигналы и будут. Но кардинально ничего не изменится. Китайская народная республика не имеет отношения к Крыму и Донбассу, а тарифы на его товары (это те же санкции) увеличиваются и увеличиваются. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Поэтому, если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, прежде всего, в сфере экономики», – резюмировал Путин.