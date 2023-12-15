Путин неумолим, лучше отдать четыре региона – киевский пропагандист

Итоги военной кампании Украины 2023 года в целом и «контрнаступа» в частности таковы, что план максимум для ВСУ на ближайшее время – хотя бы попытаться удержать сложившуюся на данный момент линию фронта, а там – терпеть изо всех сил и ждать вступления в НАТО. Но если будет совсем тяжело, то можно отойти и за административные границы четырёх регионов.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача – не дать прорваться на позиции украинских войск. Это реальность, которая была подчёркнута генералом Залужным, который говорил о необходимости перехода из позиционной войны в маневренную со стороны Украины. Но сегодня у нас самое важное – это держать фронт, чтобы российские войска не могли в дальнейшем оккупировать новые украинские регионы. И подчеркну – даже это, учитывая реальность возможностей России, не будет вселенской катастрофой, не приведёт к исчезновению Украины с политической карты мира. Однако мы должны сделать всё возможное, чтобы Украина осталась в тех границах, которые сегодня контролирует легитимное украинское правительство, и имела возможность надеяться на возобновление своей территориальной целостности в будущем. Это очевидно. Это просто результат тех военных действий, которые были в 2023 году», – рассуждал Портников.

По его словам, российской государственности ничего не угрожает, и Владимир Путин может «эксперементировать» над Украиной столько, насколько хватит сил.

«Очевидно и то, что интерес к российско-украинской войне и желание поддерживать финансово эту войну со стороны Запада уменьшается. Именно потому, что на Западе по непонятным мне причинам ожидали быстрых результатов и ожидали, что РФ во главе с Путиным пойдёт на переговоры с Украиной. Хотя, я считаю, что даже если бы результаты украинского контрнаступления были иными, никаких переговоров бы не было. Не надейтесь на переговоры и мир, какими бы ни были военные результаты, потому что РФ как государству ничего вообще не угрожает. Её суверенная территория (не то, что она оккупировала, а то, что она имеет с точки зрения международного права) будет абсолютно недостижимой для военных действий, это территория ядерного государства. Именно поэтому Путин может экспериментировать с Украиной столько, сколько у него хватит сил. А нам нужно, чтобы эти силы уменьшались. Как уменьшить эти силы? Путём институционной интеграции – НАТО, ЕС. Это то, о чём мы должны думать» – призвал пропагандист.