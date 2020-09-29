Путин пообещал Белоруссии поддержку в условиях «беспрецедентного давления» Запада

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Белоруссия не только последовательно углубляют многоплановые двусторонние связи, но и целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пленарном заседании VII Форума регионов России и Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И сейчас – с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, – хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», – сказал Путин.

Он напомнил, что взаимный товарооборот двух стран составил в прошлом году 35,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают более двух тысяч компаний с российским участием. Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в Белоруссию.