29.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Экономика
Просмотров:

Путин пообещал Белоруссии поддержку в условиях «беспрецедентного давления» Запада


Россия и Белоруссия не только последовательно углубляют многоплановые двусторонние связи, но и целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на пленарном заседании VII Форума регионов России и Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«И сейчас – с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, – хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история», – сказал Путин.

Он напомнил, что взаимный товарооборот двух стран составил в прошлом году 35,5 миллиарда долларов. В Белоруссии работают более двух тысяч компаний с российским участием. Россия является главным инвестором в белорусскую экономику: на долю российских компаний приходится почти половина всех прямых иностранных капиталовложений в Белоруссию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть