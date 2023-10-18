Путин придержал сюрприз по газовому развороту на Восток до переговоров в Бишкеке

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Президент РФ Владимир Путин не стал сегодня в разговоре с журналистами детализировать темы своих переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Он лишь отметил, что реализуются 8 пунктов договоренностей, достигнутых весной. Они будут детализированы в Бишкеке на переговорах премьеров двух стран. Там же будет подписан «хороший существенный» план взаимодействия России и Китая до 2030 года.

Однако наблюдатели ждали существенного уже от сегодняшних переговоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это было связано с тем, что в состав российской делегации вошли руководители «Газпрома», «Роснефти» и Росатома. Возникли предположения, что наконец будет подписан договор о строительстве газопровода «Сила Сибири-2», который перенаправит в Китай газ с Ямала, ранее поставлявшийся в Западную Европу. Но этого не произошло.

Однако тему «Силы Сибири-2» Путин затронул в ходе встречи с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом, также прибывшим на форум «Один пояс, один путь» в Китай. Президент РФ сообщил, что надеется на хороший темп продвижения данного проекта. Ранее назывались сроки строительства «Сила Сибири-2» — 2024-29 годы. Однако РФ и КНР на официальном уровне их не подтверждали.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по «Силе Сибири-2» идут переговоры.

«Мы надеемся, что они будут успешными, завершатся в какое-то ближайшее будущее, и тоже будет подписан соответствующий контракт», – сказал он.

При этом глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил журналистов, что уже в ближайшее время трубопроводные поставки газа в Китай могут выйти на уровень объемов, которые раньше были у России в Западную Европу, то есть 130 млрд кубометров в год.

«Сила Сибири-2» проектируется на мощность 50 млрд кубометров в год. Первый газопровод с таким названием поставляет с Сахалина и Якутии 22 млрд кубометров.

На чем же строятся оптимистические прогнозы Миллера? «Коммерсант» сообщает, что сегодня на форуме Казахстан подписал новое соглашение по поставкам газа в Китай в 2023–2026. Детали сделки не раскрываются, но эксперты обратили внимание, что контракт между казахской QazaqGaz и китайской PetroChina заключен спустя две недели после того, как «Газпром» начал поставки своего газа транзитом через Казахстан в Узбекистан. Судя по всему, речь идет о российском газе, а Казахстан выступает транзитером.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов уверен, что Китай полностью заменит Западную Европу по объёмам закупки «голубого топлива» у России.

«Уже действующая «Сила Сибири» в ближайшие два года выйдет на плановые объёмы прокачки газа. По «дальневосточному» маршруту с китайской стороной подписаны контракты и ведутся необходимые работы для начала поставок. Запуск «Силы Сибири – 2» даст ещё 50 млрд кубометров, при этом вся инфраструктура уже построена. Многое будет зависеть от потребностей Китая. Если контракт будет подписан в 2023-2024 году, то можно ожидать, что Россия выйдет на объёмы, которые направлялись в Западную Европу», – считает он.

Косвенное подтверждение того, что строительство «Силы Сибири-2» продвигается, пришло из Минтруда РФ, которое повысило квоту на привлечение иностранных работников на этот проект.