«Путин простить может, а Медведев никогда»: Лукашенко надо готовиться к худшему

25.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Сообщения в СМИ о том, что куратором всего белорусского направления российской политики станет экс-президент РФ, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, – не сулит ничего хорошего для нынешнего руководства Белоруссии.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Трухан напомнил, что между Медведевым и Лукашенко существует личная неприязнь, а бывший президент России не прощает обид и может быть жестким.

«Медведев – это не плюшевый мишка, и еще не известно, кому повезет. То, что в Белоруссии разгоняется впечатление, что мощный Лукашенко вертит Медведевым, как хочет, – не стоит так думать.

Мне вообще сказали люди, которые его знают, сказали следующую фразу: «Если бы в 14-м году Медведев был президентом, то мир разлетелся бы в труху». Это мне сказали конкретно. Он совершенно таким («белым и пушистым») не является, – у него своя лексика, он довольно интеллигентный человек, в этом плане он не такой, может быть, жесткий и резкий, как Путин внешне, но он совершенно не мягкая игрушка…

Он не обидчивый, он просто злопамятный. Его основное отличие от Путина, люди говорят близкие и знающие, что Путин простить может, а Медведев никогда», – заявил Трухан.