Путин рассказал о банде 90-х и дрейфе Кудрина

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

В российской власти сейчас практически нет экономистов, которые имели влияние на российскую политику в 1990-е годы.

Об этом сегодня во время «Прямой линии» заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет экономистов из 90-х. Назовите хоть одну фамилию. Разве что Алексей Кудрин [председатель Счетной палаты РФ], но он уже дрейфует в сторону Сергея Глазьева [советникa президента РФ], поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и увеличить отсечку нефтяных доходов. Его коллеги-ученики оппонируют, говорят, что это приведет к инфляции. Пусть они поспорят», – сказал Путин.

При этом он жестко раскритиковал тех, кто находился у власти в 90-е годы.

«Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-е годы, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, мы утратили оборонку, мы практически развалили вооруженные силы, довели страну до гражданской войны на Кавказе и поставили на грань утраты суверенитета и развала. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но есть и такие, которые ответственность несут», – резюмировал президент.