Путин: Санкции не смогли помешать – Россия остаётся №1 в мире по экспорту зерна

Михаил Рябов.  
30.07.2023 00:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Санкции, Сельское хозяйство, Экономика


Россия не будет помогать странам Африки себе в ущерб, заявил президент Владимир Путин, комментируя обещание бесплатных поставок зерна в ответ на упреки со стороны Запада об угрозе голода в беднейших странах после разрыва «зерновой сделки».

«Мы, когда объявили, что выходим из зерновой сделки – цены на мировом рынке немножко подросли. Чуть-чуть. А, значит, наши компании больше получат. А мы – получим больше налогов. А, если мы получим больше налогов, мы поделимся частью наших доходов с беднейшими странами. И поставим определенный объем продовольствия бесплатно. Не себе в ущерб», – сказал Путин.

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Россия не будет помогать странам Африки себе в ущерб, заявил президент Владимир Путин, комментируя...

По его словам, поставки ожидаются через 3-4 месяца. Путин уверен, что Запад не сможет помешать этому, как не смог санкциями остановить экспорт из России по морю.


«Да, фрахт немножко дороже. Да, нам дороже страховка. Сложнее осуществлять переводы денежные. Но все же происходит. Работа-то идет. И мы остаемся лидерами – и по продаже пшеницы, номер один в мире. Мы как были номер один, так и остались номер один», – сказал президент.

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