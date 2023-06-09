«Рано расслабляться» – Путин прокомментировал наступление ВСУ

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Идущее уже пять дней масштабное наступление ВСУ пока не достигло никаких успехов, однако у Киева всё ещё сохраняются способные воевать резервы.

Об этом в ходе встречи с представителями СМИ заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера было много новостей с фронта. Докладывали вроде хорошо вчера – и начальник Генштаба и министр обороны. Можно ли сказать, что украинское контрнаступление захлебнулось и нам удалось нейтрализовать наступательный потенциал киевского режима?», – поинтересовался журналист.

Владимир Путин объяснил, что украинское наступление идёт уже несколько дней, однако ни на одном из участков не достигло успехов.

«Во-первых, можно совершенно точно констатировать, что это наступление началось. Об этом говорит использование стратегических резервов украинской армии. Второе. Ни на одном из участников боевых действий украинские войска не достигли поставленных перед ними задач. Это абсолютно очевидная вещь», – сказал президент.

Он поблагодарил солдат российской армии за мужество и стойкость в обороне, и отметил эффективность современного оружия РФ.

«Да, у нас ещё этих современных вооружений не хватает, но оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и – я уверен – все стоящие перед «оборонкой» задачи будут, безусловно, решены. Идёт интенсивное наращивание производства современных видов вооружения. За эти дни мы наблюдаем значительные потери войск украинского режима. Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному – это классика. Но в данном случае это значительно превышает классические показатели. Я сейчас не буду воспроизводить эти цифры, но они впечатляют. Хочу отметить, что эта трагедия происходит из-за тех событий, которые происходили за предыдущие годы, и ответственность за эту трагедию целиком и полностью лежит на нынешнем киевском режиме, первичным источником власти которого является государственный переворот, который произошёл на Украине в 2014 году», – добавил Путин.

Однако он подчеркнул, что расслабляться пока что рано, ведь у Киева ещё есть резервы, и Минобороны РФ следует об этом помнить.

«Что касается того, что захлебнулось наступление – нет. Во всяком случае, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима ещё сохраняется. Исхожу из того, что военное руководство России реально оценивает складывающуюся ситуацию и будет исходить из этих реалий в выстраивании наших действий на ближайшее время», – подытожил президент.

Бывший начальник Информационно-аналитического управления СВР генерал-лейтенант Леонид Решетников отметил важность таких публичных комментариев.

«Не сомневаюсь, что президент России все время проведения СВО был в центре событий и принятия решений. Но сегодня принципиально то, что он включился в публичную сферу операции. Такой шаг настраивает нашу общественность, весь народ на правильное понимание ситуации и на трезвый оптимизм. Это крайне необходимо для людей, когда страна ведет военные действия такого масштаба и характера, по сути, решающие для судьбы России», – сказал он.

Политолог Марков из слов Путина делает такой вывод:

«Ни в какой компромисс с НАТО Путин не верит и формирует мощный ВПК для долгой войны».

Важность происходящего отметил и депутат Думы Алексей Журавлев:

«Для меня важен был комментарий президента, Путин редко комментирует непосредственно боевые действия. Значит, сейчас происходят важные события. Нужно сожжённую западную боевую технику выставить у посольств тех стран, что поставляют ее Киеву».