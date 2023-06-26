«Расформировать или отправить из России» – в Москве гадают, что делать с «вагнеровцами»

Владимир Гладков .  
26.06.2023 19:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Доверие к участвовавшим в мятеже бойцам ЧВК «Вагнер» было серьёзно подорвано, и теперь их должно ждать разоружение.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Доверие к участвовавшим в мятеже бойцам ЧВК «Вагнер» было серьёзно подорвано, и теперь их...

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В студии поинтересовались, может ли российское государство доверять бойцам ЧВК «Вагнер» после устроенного ими мятежа.

«Безусловно, нет, это – совершенно чётко. Но надо иметь в виду, что те люди из «вагнеров», которые отказались участвовать в этом перевороте – это те люди, которые прошли проверку, им можно доверять. Они отказались участвовать в этой военной авантюре, продемонстрировав, что в критической ситуации являются сторонниками президента.

А те, кто развернулись, им доверять нельзя. Поскольку их возврат в места постоянной дислокации стал следствием договорённости между Пригожиным и Лукашенко. Это люди, которые выполняли приказы, участвовали в госперевороте. Это важно», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что поступить с ними можно множеством способов, но сложнее всего будет разоружить бойцов ЧВК «Вагнер».

«Первое что может быть – это разоружение, и в связи с тем, что они амнистированы, это возврат на гражданку под надзором.

Вариант второй – они могут быть отправлены на выполнение специфических задач за пределы России. Вариант третий – эти подразделения могут быть расформированы, и в виде отдельных лиц могут быть отправлены в структуру отдельных частей.

Есть разные варианты. Какие будут приняты решения, сказать сложно, но так или иначе одно из этих решений будет принято.

Но то, что «Вагнер» в таком целостном виде, как он был, вероятнее всего, не будет сохранён, это так. Но какое решение будет принято руководством страны – сказать сложно, потому что разоружение этих ребят будет непростым процессом», – добавил эксперт.

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