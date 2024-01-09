Раскольники и хорватская элита обсудили, как выдавить СПЦ из Хорватии

Алексей Топоров.  
09.01.2024 12:19
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Религия, Хорватия, Церковь


На православное Рождество в хорватском районе Дицмо близ Сплита при участии представителей элиты Хорватии обсуждали запрет Сербской православной церкви в стране.

Организаторами «рождественского приема», в хорде которого обсуждался этот вопрос, выступили раскольники из «Хорватской православной церкви».

На православное Рождество в хорватском районе Дицмо близ Сплита при участии представителей элиты Хорватии...

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в канун православного Рождества в ресторане «Камен» в Дицмо состоялся праздничный «рождественский» прием (в нарушение канонов церкви поскольку в Сочельник полагается держать строгий пост), который был организован проусташистским объединением «Хорватский православный центр из Вуковара», возглавляемым боевиком-ветераном Предрагом Мишичем из Вуковара.

В мероприятии приняли участие представитель президента Хорватии Зорана Милановича Мариан Марекович; представитель премьер-министра и министра по делам хорватских ветеранов Томе Медведа – Динко Тандара; вице-спикер хорватского парламента Анте Санадер и мэр Вуковара Иван Пенава.

«Мишич заявил, что деятельность Сербской православной церкви в Хорватии должна быть запрещена, поскольку она распространяет нетерпимость к другим народам, особенно к хорватскому народу. По мнению Мишича, членами его объединения могут быть только те, кто славит учреждение независимой Хорватии, кто уважает ценности (праворадикального батальона) HOS, геноцидную NDH (марионеточную Независимую державу хорватскую периода Второй мировой войны) и усташское приветствие «Za dom spremni!».

Которые рассматривают Сербию, ЮНА и краинских сербов как агрессоров, а так называемую Отечественную войну как справедливую и освободительную войну»? – прокомментировал происходящее председатель Ассоциации сербов региона Миодраг Линта.

Сербский общественнике отмечает, что  основной целью так называемого «Хорватского православного центра» является укрепление проекта раскольничьей «Хорватской православной церкви».

«Хорватская православная церковь» была создана в 1941 году по инициативе усташеского руководства Независимой Державы Хорватской, чтобы ассимилировать ту часть сербов, которую не получалось уничтожить или обратить в католичество. Характерно, что коллаборационистское образование, непризнанное ни одной из православных церквей, возглавил архиепископ РПЦЗ Гермоген Максимов, исключенный за это из состава Архиерейского синода РПЦЗ и запрещённый в служении.

После победы югославских партизан ХПЦ была уничтожена. Возрождение раскольников состоялось в 2013 году, когда они провозгласили автокефалию, заявив, что их паствой являются 17 тысяч граждан Хорватии.

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