Раскрыта схема Порошенко по использованию солиста «Океана Эльзы»

13.01.2019, Киев, Владимир Гладков

После того, как план Петра Порошенко ввести военное положение и перенести президентские выборы сорвался, в его штабе обсуждался сценарий избрания преемником солиста группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, при котором реальная власть досталась бы Порошенко-премьеру.

Об этом в эфире канала «Капитал» рассказал украинский политолог Кость Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того, как не удалось продавить закон о военном положении на два месяца и перенести выборы, некоторые горячие головы в окружении Порошенко предлагали ему: «Давайте выдвинем Вакарчука, поддержим админресурсом, сделаем его президентом, а вы станете премьером». Говорят, что эти люди были «посланы», – рассказал Бондаренко.

Напомним, что Вакарчук до сих пор официально не сделал заявления об участии в президентских выборах на Украине, хотя его имя в последние месяцы фигурирует в социологических опросах.