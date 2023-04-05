«Разрешение получено при Украине»: Шалман, закрывающий вид на символ Севастополя, не могут снести

Обелиск городу-герою Севастополю, более известный как монумент «Штык и парус», приведут в порядок за 730 миллионов рублей. Но вид на величественный памятник продолжает перекрывать надстроенный этаж с террасой ресторана комплекса «Хрустальный Resort & Spa 4», за снос которой правительство Севастополя не первый год борется в суде, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проект реконструкции обелиска включает в себя реставрацию самого памятника, подпорной стены с барельефами и благоустройство смотровой площадки. Отвечает за реставрационные работы департамент городского хозяйства, и его прежний руководитель Евгений Горлов уже в должности врио замгубернатора Севастополя отчитывался перед депутатами Заксобрания о ходе судебного разбирательства по сносу незаконной пристройки, которая сводит на нет смысл скульптурной композиции «Городу-Герою Севастополю» – отрывать вид на бухту со смотровой площадки и быть видимой для всех входящих в Севастопольскую бухту судов.

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«По Хрустальному у нас департамент городского хозяйства ведёт работу, и сейчас там идёт судебная процедура, судятся с застройщиком этого объекта. То есть, сейчас мероприятия продолжаются. И первая инстанция, насколько я помню, уже прошла», – сообщил Горлов.

Борьба за снос кафе с террасой над отелем, который по документам называется «спортивно-оздоровительный и культурно-зрелищный комплекс», идет с 2020 года. И такая, мягко говоря, соглашательская позиция правительства Севастополя не устраивает ни севастопольцев, ни представляющих их интересы депутатов.

К слову, реконструкцию обелиска «Штык и парус» финансирует правительство Москвы. Только если в 2021 году шла речь о 280 миллионах рублей, то теперь сумма увеличилась в 2,5 раза. Но былое величие памятнику это не вернет – отремонтированной видовой площадкой будут любоваться посетители ресторана, равно как и красивой подсветкой скульптуры в вечернее время, закрытой для обозрения всем остальным.

«Евгений Сергеевич, вот этот шалман, прошу прощения, ресторан на мысе Хрустальном. У меня есть два письма от вас, которые я получил с интервалом в один год. В первом письме перечислены статьи законов, которые были нарушены при размещении этого сооружения. А во втором сказано о том, что, дословно, «проект правового акта о сносе самовольной постройки возвращён с целью недопущения возможного нарушения прав третьих лиц». Я бы сказал так: возможного нарушения прав особых третьих лиц, – указал депутат Вячеслав Горелов. – Какой-нибудь там гараж снести или беседку, которая триста лет никому не мешает, то и объявление, и люди, и болгарки, и машины, все приезжают, в дым, в пух и прах разносят. Большая просьба: возьмите просто под контроль работу того структурного подразделения, которое занимается претензионной работой у вас. Некоторые департаменты обладают виртуозной способностью проигрывать судебные процессы, и чтобы так не случилось, давайте мы снесем его. Потому что, как недавно было сказано, получается, что мы ремонтируем один из символов Севастополя «Штык и парус» и организуем рядом площадку для отдыха посетителей ресторана».

Напомним, дело о сносе самостроя у обелиска «Штык и Парус» находится в Арбитражном суде, и до его решения власти города не намерены предпринимать какие-либо действия, хотя самовольную постройку возвели в охранной зоне памятника, нарушив федеральный закон «Об объектах культурного наследия». Причем пятый этаж появился у отельного комплекса в начале 2020 года, якобы по разрешительным документам, выданным еще в украинский период.

Обелиск «Городу-герою Севастополю» или, как его называют севастопольцы «Штык и парус», открыли 3 ноября 1977 года. 8 мая 1965 года Президиум Верховного Совета СССР постановил вручить городу орден Ленина и медаль «Золотая звезда». На тот момент Севастополь уже был городом-героем (с 1 мая 1945 года), постановление подтвердило этот статус. В честь этого на мысе Хрустальный открыли обелиск.