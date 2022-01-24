Разведка ДНР сообщила, что готовит Украина возле линии фронта

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования в зоне «ООС» на Донбассе активно стягивают к линии фронта личный состав и технику, проводят мероприятия по подготовке к наступлению.

Об этом говорится в экстренном сообщении официального представителя Народной милиции ДНР полковника Эдуарда Басурина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В подразделениях 1 отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53 и 54 механизированных бригад, 58 отдельной мотопехотной бригады противника приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации», – говорится в заявлении.

Отмечается, что из госпиталей досрочно выписывают механиков-водителей и наводчиков с рекомендациями продолжить медикаментозное лечение в подразделениях.

Также разведкой НМ ДНР получены данные о прибытии для проведения провокаций в район Авдеевки и Сорока 3-го отдельного полка специального назначения ВС Украины. Диверсанты ранее прошли подготовку под руководством инструкторов из Великобритании.

Кроме того, к линии соприкосновения ВСУ стягивают самоходные реактивные установки разминирования УР-77, передовые штурмовые группы усиливают переносными установками разминирования УР-83П, предназначенные для оперативного создания проходов в минно-взрывных заграждениях шириной от 6 до 14 метров.

«Танковые батальоны предназначены для ведения активных наступательных действий, а инженерные подразделения разграждения – для обеспечения и повышения их наступательных возможностей, что подтверждает факт подготовки ВСУ к агрессии против ЛДНР», – уточнил Басурин.

Под легендой плановых тактико-специальных учений в зону «ООС» с территории Украины направляется личный состав для доукомплектования механизированных подразделений.

«Все вышеуказанные факты говорят о том, что украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки на Донбассе, обстреливая населенные пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта», – заключил представитель оборонного ведомства.