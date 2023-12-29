Реабилитированный борец за российский Крым получил медаль. Но не от государства, а от Зюганова

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Накануне памятной даты – годовщины Договора об образовании СССР от 30 декабря 1922 года – в Симферополе прошла церемония награждения медалью ЦК КПРФ «В ознаменование столетия образования СССР». Кстати, первым, кому была вручена эта награда год назад, оказался президент России Владимир Путин.

По поручению председателя партии Геннадия Зюганова депутат Госсовета Республики Крым, руководитель крымского регионального отделения КПРФ Сергей Богатыренко вручил награды и нескольким крымчанам. Среди награждённых оказался и недавно реабилитированный за украинскую судимость за «сепаратизм» лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий.

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Народный фронт «Севастополь-Крым-Россия» на протяжении всей своей деятельности выступал за возрождение Единого Отечества и часто проводил свои акции не только под российскими триколорами, но и красными советскими флагами. Это не могло не вызывать гнев и злобу украинских оккупационных властей и бандеровской охранки под названием СБУ.

Подъячий и его соратник Святослав Компаниец неоднократно привлекались к административной ответственности за подобные мероприятия, на которых активисты движения требовали денонсации Верховной Радой Украины беловежских соглашений.

Они аргументировали свою позицию тем, что все доводы о том, что Советского Союза больше не существует, не являются убедительными с правовой точки зрения. Ведь Госдума Российской Федерации 15 марта 1996 года приняла Постановление №157-IIГД «О юридической силе для Российской Федерации – России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», в пункте 3 которого записано следующее:

«Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и государственным секретарём РСФСР Г.Э. Бурбулисом и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР».

Таким образом, Российская Федерация денонсировала Беловежские соглашения и признала существование Союза, пусть даже в этом Союзе кроме неё пока никого на тот момент и не было.

Также медали получили член-корреспондент РАН, директор НИИ сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий, академики Крымской академии наук Павел Хриенко, Александр Слепокуров и Виктор Тарасенко, председатель крымского отделения Союза кинематографистов России Борис Маевский и председатель крымского отделения Союза писателей России Владимир Сорокин.