«Реально ощутимая»: киевский аналитик жалуется на новую тактику применения «Гераней»

Анатолий Лапин.  
24.06.2025 11:24
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Тактика, которую российская армия стала применять в концентрированных ударах «Геранями» по определенному месту, реально дает свои результаты.

Об этом в эфире «РБК-Украина» заявил авиационный эксперт Валерий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тактика, которую российская армия стала применять в концентрированных ударах «Геранями» по определенному месту, реально...

«Те, что попали, они очень ощутимы. Еще одна причина, по которой это ощутимые удары.  Русские начали бить концентрированно. Одно дело, когда один «Шахед» попал там в одно место в Киеве, второй – в Запорожье, третий где-то в Харькове, четвертый в Одессе. А когда они в отдельные дни все четыре в Одессе, потом все четыре в Харькове, и потом все четыре в Киеве или больше «Шахедов», это гораздо более ощутимая ситуация. Здесь русские еще и учитывают психологический момент.

И тактические приемы меняют под это, и психологический момент учитывают. Потому что массированный удар в глазах людей реально становится массовым, не только в цифрах, а в том, что они видят после удара», – заявил Романенко.

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