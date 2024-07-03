России пора срочно создавать местное ПВО для защиты от украинских дронов – Шурыгин

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Существующая сегодня в России система противовоздушной обороны не позволяет одинаково надежно защитить все страну и каждый ее объект. Необходимо принимать законодательную базу о создании местной ПВО для обороны электростанций и нефтебаз.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Год уже долбят нашу страну с воздуха – никто не чешется. И Дума не чешется, не создают законы, которые позволяют нормально формировать местное ПВО. Соответственно, каждый день читаем, что каждый день дроны наносят удары по очередным нашим объектам и говорим: а почему ПВО не работает? Ну, можно, чего можно говорить. Наше ПВО не может защитить каждую кочку и каждый куст. ПВО – это все-таки система, которая защищает особо важные объекты или работает на фронте, а защищать электростанции районного типа или областные нефтебазы она просто не может. Для этого необходимо создавать, как во время Великой Отечественной войны, местное ПВО, которое бы этим занималось», – заявил Шурыгин.