Российская армия возвращается к советской системе организации войск

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Российская армия начала крупные реформы по отказу от доказавшей свою неэффективность американской системы «колониального экспедиционного корпуса».

Об этом в эфире интернет-канала «Красная линия» заявил российский полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий напомнил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу фактически объявил о начале военной реформы, о возвращении к дивизионному принципу и создании двух десятков новых дивизий в течение ближайших лет.

«Происходит возврат к той школе, которая сложилась в советский период. Дивизия – это маленькая армия. Например, если взять танковую дивизию, в своё время там имелись тактические ракеты с ядерной боевой частью, «Луна». Командир дивизии имел всё под рукой, и ему не надо было обращаться куда-то для того, чтобы решить ту или иную военную задачу. Нас втянули в американскую схему бригад, которая хорошо подходит, когда действует колониальный экспедиционный корпус где-то в Африке или Латинской Америке, но эта схема абсолютно неприемлема для наших условий. Поэтому сейчас жизнь заставляет возвращаться к хорошо проверенным и отработанным схемам, которые неплохо себя показали во время Афганской войны и в последующий период», – сказал Кнутов.

Он отметил, что возникновение батальонных и ротных тактических групп в ходе Чеченской кампании было связано с острой нехваткой личного состава и техники, а не с их эффективностью.

«Сейчас начинает возрождаться то, что позволяет одерживать победы, а это дивизии. Во время войны у нас были Фронты, потом были созданы Округа. И сейчас мы эти Округа восстанавливаем – Московский, Калининградский. Более того, восстанавливаются прославленные победоносные полки, которые были ликвидированы как раз в ходе так называемых реформ Сердюкова. Это страшный период по разгрому нашей армии, превращению её в потешное войско, которое должно было решать полицейские функции», – резюмировал эксперт.