Российские сенаторы разберутся с кусачими собаками

10.02.2021, Москва, Елена Острякова

В последнее время в разных городах России участились случаи нападения собак на людей.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Иван Абрамов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера в новостных лентах прошла информация, что в очередной раз в городе Воронеж стая собак напала на школьницу. То же самое, мэр Салехарда спас женщину с ребенком от нападения собак, в Улан-Удэ распространяют жители страшные ролики. На прошлой неделе я был в городе Свободном Амурской области, то же самое. В Благовещенске у нас это носит уже системный характер. Я считаю, что необходимо дать поручение профильному комитету провести мониторинг действия закона, который мы приняли два года назад об ответственном обращении с животными, взвесить все плюсы и минусы и внести свои предложения для того, чтобы предотвратить вот такие подобные случаи», – сказал Абрамов.

Инициативу поддержала спикер Валентина Матвиенко.

«Давайте тогда дадим поручение провести мониторинг реализации закона об ответственном отношении к животным, и понять, что нужно дополнительно сделать для того, чтобы действительно эта проблема решалась в правильном ключе. В законе все прописано. Почему закон не выполняется? Проблема есть, люди на нее очень остро реагируют, надо заниматься», – сказала Матвиенко.