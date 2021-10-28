Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
28.10.2021 18:47 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
бизнес, Дзен, Наука, Общество, Политика, Россия, Скандал, Финансы
Просмотров:

Российский частный капитал не желает вкладываться в науку – Макаров

Частные российские компании, в отличие от государства, не хотят вкладывать средства в развитие отечественной...

Частные российские компании, в отличие от государства, не хотят вкладывать средства в развитие отечественной науки.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил глава бюджетного комитета Андрей Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Вот мы говорили о недостатке денег на науку. С точки зрения внутренних затрат на НИОКР ведущих стран мира, действительно, Россия так себе выглядит. Но по государственному финансированию науки Россия в мире на пятом месте.

Но зато у нас абсолютно отсутствует финансирование науки со стороны бизнеса. И это при том, что мы разрешаем относить финансирование науки на затраты, минимизировать прибыль.

Есть ли средства у компаний, чтобы заниматься этим вопросом? На счетах компаний – два бюджета страны. Но они предпочитают их не вкладывать, а держать на копеечных депозитных счетах, не вкладывая ни в науку, ни в экономику. Это колоссальная проблема», – сказал Макаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть