Российский частный капитал не желает вкладываться в науку – Макаров

Частные российские компании, в отличие от государства, не хотят вкладывать средства в развитие отечественной науки.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил глава бюджетного комитета Андрей Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот мы говорили о недостатке денег на науку. С точки зрения внутренних затрат на НИОКР ведущих стран мира, действительно, Россия так себе выглядит. Но по государственному финансированию науки Россия в мире на пятом месте.

Но зато у нас абсолютно отсутствует финансирование науки со стороны бизнеса. И это при том, что мы разрешаем относить финансирование науки на затраты, минимизировать прибыль.

Есть ли средства у компаний, чтобы заниматься этим вопросом? На счетах компаний – два бюджета страны. Но они предпочитают их не вкладывать, а держать на копеечных депозитных счетах, не вкладывая ни в науку, ни в экономику. Это колоссальная проблема», – сказал Макаров.