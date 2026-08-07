Блокада одесских портов: Украине грозят проблемы с индийскими лекарствами и китайскими комплектующими для военного производства

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Из-за блокады одесских портов более всего пострадает китайский импорт на Украину.

Об этом в эфире канала «Новости live» заявил киевский экономист и финансовый аналитик, экс-советник главы Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это энергетическое оборудование, китайские зарядные станции, аккумуляторы, солнечные панели, комплектующие к солнечным или ветровым электростанциям. Это электротехника, комплектующие, используемые в военном производстве. С этим могут возникнуть проблемы, потому что Европа многие из этих товаров не производит, а то, что производит, стоит значительно дороже, чем в Китае», – сказал Кущ.

По его словам, учитывая то, что эти товары будут завозиться через Европу, то «получаем минимум на 30-50% рост в цене на китайский импорт».

Кроме того, он обратил внимание на важность для Украины индийского импорта, преимущественно фармацевтического. Экономист подчеркнул, что украинские фармацевтические предприятия все работают на импортном сырье, преимущественно индийского происхождения. В итоге цены на лекарства пойдут вверх.