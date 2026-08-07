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Зачастую украинские военные безвылазно сидят на своих позициях без ротаций, причем – без еды, воды и медпомощи.

Об этом говорится в сюжете украинского канала «Общественное», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Было продемонстрировано видеообращение бойцов 108-й бригады ТРО с Запорожского направления.

«Бойцы сидят голодные, они уже истощены, у них просто нет сил», – жалуется в ролике изможденный солдат.

Другие рассказали, что в лужах заканчивается вода, а сами они сидят на позициях по семь месяцев.

Одна из родственниц солдат показала фотографию своего дяди до захода на позиции – и снимок, как он похудел за это время.

«Мы очень обеспокоены, что он очень похудел. Не было доступа к воде, и бросали ее крайне редко. Или бывало, что они бросают две полторушки, например, одна разбивается, а вторая остается – 1,5 литра воды, когда человек не пьет три, четыре или пять дней», – плачется она.

Правда, командование части сообщило родственникам, что солдаты якобы обеспечиваются всем необходимым.

Одного из солдат, Олега Баштового, и вовсе атаковал украинский дрон. Причем изначально им сообщили, что будет сброс продуктов.

«После этого, как говорил мой отец, мы сидим и слышим, как дрон этот пошел на поражение. Я не знаю, обманули или просто не распознали, чей это дрон», – передает рассказ своего родственника, присутствовавшего при этом, одна из украинок.

В итоге Баштовому ампутировали руку, он ослеп на один глаз и получил ожоги, а через две недели скончался.