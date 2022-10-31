Российский политолог: Цель Украины – выдавить Черноморский флот из Севастополя беспилотниками

31.10.2022  12:47 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров: 750
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Цель атак Украины на Севастополь при помощи беспилотников – выдавить Черноморский флот из Крыма в Новороссийск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Цель атак Украины на Севастополь при помощи беспилотников – выдавить Черноморский флот из Крыма...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«С помощью этих надводных беспилотников Черноморский флот пытаются выгнать из Севастополя», – сказал Жаров.

Он полагает, что одним ударом по порту Одессы российской армии не обойтись.

«Если будет удар по Одессе и портовой инфраструктуре, будет разрушена, я еще раз повторяю, у НАТО плацдарм в Румынии. Есть, кроме Одессы еще пара портов Украины, которые сейчас в состоянии принимать, отправлять, грузить суда. Поэтому здесь нужен комбинированный ответ…

Эта история сейчас будет разворачиваться, и речь идет не только о Черном море. Потому что, если Россия не даст в Черном море ответ, будет попытка блокады Калининграда, дальше – Финского залива в районе Санкт-Петербурга, а дальше – Дальний Восток, Курильские острова», – заявил Жаров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть