Российский политолог: Цель Украины – выдавить Черноморский флот из Севастополя беспилотниками

Цель атак Украины на Севастополь при помощи беспилотников – выдавить Черноморский флот из Крыма в Новороссийск.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Максим Жаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он полагает, что одним ударом по порту Одессы российской армии не обойтись.

«Если будет удар по Одессе и портовой инфраструктуре, будет разрушена, я еще раз повторяю, у НАТО плацдарм в Румынии. Есть, кроме Одессы еще пара портов Украины, которые сейчас в состоянии принимать, отправлять, грузить суда. Поэтому здесь нужен комбинированный ответ…

Эта история сейчас будет разворачиваться, и речь идет не только о Черном море. Потому что, если Россия не даст в Черном море ответ, будет попытка блокады Калининграда, дальше – Финского залива в районе Санкт-Петербурга, а дальше – Дальний Восток, Курильские острова», – заявил Жаров.