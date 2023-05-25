Российское ядерное оружие уже пересекло белорусскую границу

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Перемещение ядерных боеприпасов в Белоруссию началось в рамках договоренностей с Россией. Президент РФ подписал соответствующий документ.

Об этом сегодня журналистам в Москве заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, и началось перемещение ядерных боеприпасов. Возможно, они уже в Беларуси, приеду и посмотрю», – сказал Лукашенко.

Он гарантирует безопасность российского ТЯО и гарантирует, что все диверсии будут предотвращены.

«Российское ядерное оружие, размещенное в Беларуси, в полной безопасности – никакие диверсанты не прорвутся, в том числе из Польши. Это не обсуждается даже. Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, хозяйские, как вы говорите. Поэтому вы за ядерное оружие не переживайте. Мы же несем за это ответственность. Это серьезные вопросы. Здесь тоже будет все в порядке», – сказал Лукашенко.

Сегодня же министрами обороны двух стран были подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Белоруссии. Россия не передает его, контроль и решение о применении остается за Москвой, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Самопрозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская поспешила закатить истерику в соцсетях.

«Это оружие сложно будет вывезти, а последствия этого будут годами разгребать белорусы», – заявила Тихановская.

Она призвала сторонников всячески распространять информацию об опасности ядерного оружия, чтобы «остановить Лукашенко».

Военный эксперт Борис Рожин полагает, что ядерное оружие обезопасит Белоруссию от угрозы нападения со стороны НАТО, «тем более, что соседняя Польша не скрывает своих намерений напасть на Белоруссию».

«А помните, как несколько лет назад было много нытья, что Батька не открывает российские военные базы на территории Белоруссии. А сейчас на территории республики развернута совместная российско-белорусская войсковая группировка, а также на постоянной основе размещено ядерное оружие», – написал Рожин в своем тг-канале.