Россия должна ликвидировать Украину до конца сентября, – Вассерман

Анатолий Лапин.  
27.04.2023 12:30
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Оптимальным временем, когда Россия должна прекратить существование Украины, является осень этого года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После этого, по мнению Вассермана, наступать будет тяжело из-за погоды, а к концу года раскрутится маховик производства западного вооружения в нуждах ВСУ.

Оптимальным временем, когда Россия должна прекратить существование Украины, является осень этого года. Об этом...

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«Чисто с экономической точки зрения, нам выгоднее всего завершить ее ликвидацию где-то к концу сентября. Если в двух словах – раскрутка военного производства требует, как правило, года два. Соответственно, НАТО начнет производить военную продукцию быстрее, чем мы будем успевать ее уничтожать, где-то к началу 24-го года. Соответственно, нам надо завершить ликвидацию Украины до этого. Конец года на Украине – время крайне неудобное для серьезного наступления. Значит, это наступление надо успеть провести за сентябрь», – заявил Вассерман.

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