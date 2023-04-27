Россия должна ликвидировать Украину до конца сентября, – Вассерман

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Оптимальным временем, когда Россия должна прекратить существование Украины, является осень этого года. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После этого, по мнению Вассермана, наступать будет тяжело из-за погоды, а к концу года раскрутится маховик производства западного вооружения в нуждах ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Чисто с экономической точки зрения, нам выгоднее всего завершить ее ликвидацию где-то к концу сентября. Если в двух словах – раскрутка военного производства требует, как правило, года два. Соответственно, НАТО начнет производить военную продукцию быстрее, чем мы будем успевать ее уничтожать, где-то к началу 24-го года. Соответственно, нам надо завершить ликвидацию Украины до этого. Конец года на Украине – время крайне неудобное для серьезного наступления. Значит, это наступление надо успеть провести за сентябрь», – заявил Вассерман.