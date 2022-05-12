Россия и Польша подошли к опасной черте

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Новости Украины

Большинство серьезных и опасных конфликтов в мире происходят из-за отсутствия диалога, а порой и элементарного контакта. Поэтому, несмотря на варварское нарушение Варшавой Венской конвенции о дипломатических отношениях, решение Москвы сохранить официальные отношения с Польшей правильный шаг.

К такому выводу в авторской колонке для «ПолитНавигатора», приходит польский политолог и обозреватель Матеуш Пискорский.

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В ответ на нападение на посла Российской Федерации в Варшаве Сергея Андреева, который пытался возложить венок возле памятника на Кладбище-мавзолее советских воинов в столице Польши, российские активисты облили краской вход в польское посольство в Москве. МИДы обеих сторон обменялись протестами. Стоит надеяться, что дальнейших последствий не будет.

Понимаю возмущение россиян да и всего цивилизованного дипломатического сообщества из-за событий 9 мая в Варшаве.

Как свидетель этого печального акта агрессии, не сомневаюсь, что полную ответственность за нападение на посла Андреева несет польская сторона. Собственными глазами видел, что агрессивная толпа граждан Украины свободно собиралась и перемещалась по улицам Варшавы без полицейского досмотра и наблюдения.

Все, что произошло, случилось в соответствии с определенным планом авторов и политических кураторов нападения на дипломата. Кто эти кураторы? Догадываюсь. Точно знаю, что это те политические центры, которые хотят превратить Польшу в следующую анти-Россию, после того, как нынешняя анти-Россия в виде Украины прекратит свое существование в сегодняшним формате. Есть большой риск, что у них это получится. Но есть небольшой шанс, что они не смогут этого сделать и Польша станет более или менее субъектным игроком.

Если существует хотя бы незначительная вероятность, что Варшава восстановит какую-то часть своего суверенитета, надо сохранять технические каналы связи. Лучшим из них представляется сохранение работы посольств. Тем более, посольства России, которое возглавляет с 2014 года опытный, понимающий происходящие в Польше процессы Сергей Андреев.

После нападения на российского дипломата поступило заявление главы польского МИДа Збигнева Рау. Польский министр выразил сожаление в связи с физической атакой на посла РФ. Теперь ждем реакции правоохранительных органов и прокуратуры.

Граждан Украины совершивших уголовное преступление стоит наказать со всей строгостью. После отбытия тюремного срока им следует запретить въезд в Польшу и другие страны Евросоюза.

Только такая реакция может быть воспринята как настоящие извинения Варшавы. И гарантия, что такое не повторится в будущем.

Многие ожидали снижения уровня дипломатических отношений, а некоторые даже их полного разрыва. Я надеялся на обратное: что победит дипломатическая, свойственная российскому МИДу сдержанность. И поэтому – хотя пока все это кажется крайне маловероятным – удалось сохранить единственный канал двухсторонних контактов. Это понимают некоторые представители польского МИДа, в первую очередь сам министр. К сожалению, нет такого понимания у большинства правящего класса в Варшаве.