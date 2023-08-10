Россия имеет десятикратное преимущество в дронах над Украиной – Луценко

Анатолий Лапин.  
10.08.2023 13:39
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, Украина


Россия в десять раз превосходит Украину по применению дронов. Ситуация кардинально изменилась за несколько месяцев за счет Китая, который позволяет РФ закупать беспилотники прямо со своих заводов, минуя магазины.

Об этом в интервью иноагенту Юлии Латыниной заявил бывший генпрокурор Украины, занимавшийся на фронте аэроразведкой, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия в десять раз превосходит Украину по применению дронов. Ситуация кардинально изменилась за несколько...

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«Проблема в поставках китайских дронов. В силу понятных причин Китай заявил об ограничении их продажи, хотя, судя по всему, она касается только Украины. Если за мой период, по апрель у нас на донецком фронте было превосходство в дронах где-то 10 к 1, то сейчас ситуация ровно зеркальная – 1 к 10. Русские массово закупают дроны в Китае, дорабатывают дроны у себя и сейчас это проблема», – сказал он.

«Сначала мы покупали напрямую, потом покупали со всех возможных магазинов от США до Норвегии, запасы, потом через «прокладки», а теперь китайцы поступили очень просто – они запустили русских прямо в цеха и покупают прямо с веток. То есть, фактически с завода сразу все идет», – заявил Луценко.

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