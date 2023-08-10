Россия могла бы скупить целые автозаводы на Западе, но гонит машины из Китая – Глазьев

Елена Острякова .  
10.08.2023 16:56
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Запад, Китай, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Экономика


Россия могла бы воспользоваться «зеленой» повесткой Запада и дешево купить современные технологии производства двигателей внутреннего сгорания, от которых он отказывается.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Экономика. Верным курсом» заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия могла бы воспользоваться «зеленой» повесткой Запада и дешево купить современные технологии производства двигателей...

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«Что касается гражданских отраслей машиностроения, вы видите российский автопром. Казалось бы, ушли западные компании. Можно пользоваться накопленным опытом и осваивать современные технологии. Сейчас, как мне кажется, можно было бы импортировать современные технологические комплексы производства двигателей внутреннего сгорания. Ведь обезумевшие от климатического психоза перегревшиеся европейцы прекращают их развивать. Так давайте возьмем мощности, которые им не нужны. Так в свое время СССР проводил индустриализацию. Он импортировал целые заводы, которые стояли в период великой депрессии», – сказал Глазьев.

Однако вместо этого Россия наращивает импорт китайский автомобилей.

«Но вместо того, чтобы развивать рынок своих автомобилей, рынок захватили китайские автомобили. Рост их импорта в прошлом году был пятикратный. И он растет дальше. Это говорит о том, что наша макроэкономическая политика оказывается неблагоприятной для использования мощностей собственных товаропроизводителей», – сказал Глазьев.

Эксперт полагает, что поставку комплектующих для автопрома легко наладить при помощи схем параллельного импорта, и, таким образом, повысить темпы импортозамещения в 2 раза.

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