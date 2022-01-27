Россия не будет заключать военный союз с Китаем и размещать базы в Латинской Америке

27.01.2022  17:49 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Политика, Россия


Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отказался говорить о том, какие ответные меры предпримет Россия в случае отказа США удовлетворить ее требования по обеспечению безопасности.

Об этом он сказал в интервью ведущим российским СМИ заявил, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отказался говорить о том, какие ответные меры предпримет Россия...

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«Во-первых, такие планы никогда не раскрываются. Во-вторых, эти решения принимает президент, он же верховный главнокомандующий. Естественно, это очень осложнит общую ситуацию», – сказал Медведев.

При этом он заявил, что Россия не будет заключать военный союз с Китаем.

«Между Россией и Китаем существует продвинутое стратегическое партнерство, которое нас абсолютно устраивает. Отношения РФ и КНР находятся на высшей точке за всю историю. У нас добрые фундаментальные отношения, которые носят взаимовыгодный характер.

Но никто не ищет военных союзов. Но сам факт наших отношений является важным фактором международных отношений. Наши «друзья» за океаном и в Европе постоянно говорят: вот русские с китайцами. Значит это уже влияет в качестве балансира на международную расстановку сил, на полюса, которые формируются в международных отношениях. Это не исключает кооперации в военно-технической сфере, проведения совместных учений», – сказал Медведев.

Он также отрицает планы по размещению российских военных баз в Латинской и Южной Америке.

«Куба, Венесуэла – близкие нам страны, наши партнёры, которые ведут независимую внешнюю политику. Но это абсолютно суверенные страны. Мы ничего не можем размещать у них, даже, например, как это было на Кубе, потому что это должно сообразовываться с их собственными национальными интересами. Куба и Венесуэла стремятся выйти из изоляции, восстановить нормальные отношения с США, поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в период СССР.

Я считаю не очень правильным сейчас вообще на эту тему рассуждать, так как это сразу создаёт напряжённость в экономической сфере как минимум. Это зависит от суверенных решений этих стран. У нас действительно есть определённые договорённости с некоторыми государствами о присутствии наших войск – с той же Сирией. Но забегать вперёд и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились об этом – это неправильно, это провоцировать напряжение в мире», – сказал Медведев.

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