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19.10.2021 13:28 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Политика, Россия
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Россия подготовила ядерно-ракетный ответ на рост угроз по периметру границ

В период до 2024 года в России будет происходить серьезное обновление ядерного оружейного комплекса....

В период до 2024 года в России будет происходить серьезное обновление ядерного оружейного комплекса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

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«Нужно понимать, что в период до 2024 года у нас будет происходить дальнейшее обновление ядерного оружейного комплекса. Ожидается принятие на вооружение тяжелой ракеты РС-28 «Сармат», которая заменит старые ракеты Р-36 «Воевода» (на Западе их называют «Сатана»). Помимо этого, продолжается оснащение ракетой УР-100 гиперзвуковыми боеголовками «Авангард». Количество поступающих на вооружение комплексов будет увеличиваться. Поэтому и такие расходы », – Согласие Леонков.

Член экспертного совета ВПК и главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский также считает, что увеличение расходов на ядерно-оружейный комплекс связано с реализацией программ создания нового оружия – ракет «Сармат», «Циркон», «Авангард», «Буревестник», а также новых атомных подлодок улучшенного проекта «Борей-А», для которых необходимы новые ядерные боевые части и атомные реакторы.

В документе, утвержденном комитетом Госдумы, видно, что расходы на увеличение численности офицеров и военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту, также заметно увеличатся.

«Скорее всего, речь будет идти о том, что в ближайшее время примут закон об изменении численности контрактников. Этот вопрос давно назрел. Сейчас обстоятельства складываются так, что количество факторов риска по периметру границ наших, к сожалению, растет. – говорит Леонков.

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