Россия приближается к целям СВО – киевский эксперт

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Освободив Угледар, российская армия открыла для себя возможность выйти на границы Донецкой и Луганской областей – это цели, которые были заложены в СВО.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского коллаборанта Евгения Киселева заявил украинский военный эксперт полковник запаса Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

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«Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена еще 17 апреля 22 года. А именно – выйти на границы Донецкой и Луганской области. Это та стратегическая задача, о которой говорили. Дальше можно бесконечно углубляться в детали наращивания линий коммуникаций, распределения логистики, перенаправления ресурсов, подготовки позиций, исходных районов, рубежей и так далее и тому подобное. И тогда уже, если рассматривать самый худший вариант, то весной-летом следующего года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлодар, Славянск, Краматорск», – заявил Грабский.