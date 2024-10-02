Россия приближается к целям СВО – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
02.10.2024 14:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Освободив Угледар, российская армия открыла для себя возможность выйти на границы Донецкой и Луганской областей – это цели, которые были заложены в СВО.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского коллаборанта Евгения Киселева заявил украинский военный эксперт полковник запаса Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Освободив Угледар, российская армия открыла для себя возможность выйти на границы Донецкой и Луганской...

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«Мы говорим о том, что российские войска получают возможность выполнить ту стратегическую задачу, которая им была поставлена еще 17 апреля 22 года. А именно – выйти на границы Донецкой и Луганской области. Это та стратегическая задача, о которой говорили.

Дальше можно бесконечно углубляться в детали наращивания линий коммуникаций, распределения логистики, перенаправления ресурсов, подготовки позиций, исходных районов, рубежей и так далее и тому подобное. И тогда уже, если рассматривать самый худший вариант, то весной-летом следующего года на страницах новостных изданий будут мелькать такие города, как Павлодар, Славянск, Краматорск», – заявил Грабский.

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