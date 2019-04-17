Россия развивается, несмотря на санкции и украинские предсказания

17.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Вопреки всем прогнозам, Россия даже в условиях западных санкций демонстрирует развитие и рост экономики.

Об этом ходе ежегодного доклада правительства заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«За прошедший год удалось не только сохранить, но и укрепить положительные тенденции в экономике. Мы научились двигаться вперёд в крайне неблагоприятных внешних условиях. Я имею в виду нестабильность цен на нефть, торговые войны, которые не только не заканчиваются, но, наоборот, форсируются, замедление глобальной экономики, и, конечно, санкции, которые в последнее время только усиливаются.

Под надуманными, часто абсолютно абсурдными предлогами вводятся новые, абсолютно нелегитимные ограничения в отношении российского бизнеса граждан. Государства, которые на словах провозглашают приоритет международного права, действуют, исходя из презумпции абсолютной виновности нашей страны.

Если в любой точке мира ситуация развивается не так, как хотелось бы отдельным государствам, естественно, это продукт российского вмешательства. Логика примитивная, но очень удобная, в её основе – очевидное нежелание видеть Россию сильной, хорошо развивающейся страной», – сказал Медведев.

По его мнению, такое положение дел хотя и ударило по российской экономике, но позволило РФ стать более независимой и самодостаточной.

«Всё это нам, конечно, осложняет выполнение планов. Но, с другой стороны, такие экстремальные условия – это хороший, хотя и жесткий стимул работать эффективнее. Постепенно меняется структура экономики, мы гораздо меньше зависим от рынков сырья и, соответственно, гораздо лучше готовы к возможным внешним шокам», – добавил российский премьер.

В подтверждение своих слов он привёл экономические показатели, указывающие на рост российской экономики.

«Несколько цифр в подтверждение этих выводов. Валовый продукт по итогам прошлого года вырос более, чем на два процента. Второй год подряд неплохими темпами – свыше 4%, растут инвестиции, и это не только деньги из бюджета или средства крупных компаний, сейчас и малый бизнес вкладывается в собственное развитие. Мы выстроили, и я считаю, что это очень важное достижение, взвешенную и ответственную бюджетную политику.

Впервые за несколько лет, с 2011 года, вышли на профицитный бюджет. По итогам прошлого года он составил больше 2,5 процентов. Мы нарастили международные резервы – почти на 30 миллиардов. Одновременно более чем на 60 миллиардов долларов сократили внешний долг.

Мы знаем, что по итогам прошлого года инфляция была вблизи целевых значений, по итогам этого она несколько ускорилась, мы это предполагали. Рассчитываем, что кратковременный рост закончится, и к концу года она вернётся к целевому уровню», – резюмировал Медведев.