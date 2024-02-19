Россия смогла нанести поражение НАТО
Российское военное искусство превосходит натовское, что наглядно показал провал контрнаступления ВСУ.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил начальник Главного оперативного управления – первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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«Что касается основных итогов отражения контрнаступления противника, то ВСУ понесли колоссальные потери, не сумев преодолеть тактическую зону нашей обороны. Российские войска измотали противника в обороне, разгромив его оперативные резервы, включая элитные соединения, подготовленные натовскими инструкторами.
В результате стратегическая инициатива перешла к нам. В целом успешный опыт подготовки и ведения активной обороны Объединенной группировкой войск показал превосходство современного российского военного искусства над натовским», – заявил Рудской в интервью газете «Красная звезда».
Кроме того, она рассказал, что военные из стран НАТО принимают непосредственное участие в нанесении ударов по России.
«Натовские военнослужащие под видом наемников участвуют в боевых действиях. Они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня, входят в состав штурмовых отрядов», – сообщил генерал.
Спасибо!
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