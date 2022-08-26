Россия существенно наращивает численность главной ударной силы – Мураховский

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Новости Украины

Подписание президентом России Владимиром Путиным указа о существенном увеличении (на 137 тысяч военнослужащих) вооруженных сил касается в первую очередь Сухопутных войск.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил один из ведущих российских военных экспертов, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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«Можно сказать, что подавляющее число штатных единиц пойдёт на комплектование Сухопутных войск. По факту 137 тысяч – это та численность, которая пополнит именные батальоны и роты», – сказал Мураховский «Московскому комсомольцу».

Он уточнил, что «именные» – это те, которые начали формироваться примерно пару месяцев назад.

«Именные они – по территориальному признаку: Татарстан, Башкирия, Чеченская республика, Приморье, Удмуртия и так далее. Например, только Чеченская республика формирует четыре батальона: «Ахмат-Восток», «Ахмат-Запад», «Ахмат-Север» и «Ахмат-Юг». Все эти многочисленные батальоны и роты составят основу Сухопутных войск. Они комплектуются исключительно из контрактников, на добровольной основе. На личный состав распространяются все социальные льготы, предусмотренные для военнослужащих, а также нормативы страхования жизни», – говорит аналитик.

Также он объяснил, почему увеличиваются именно Сухопутные войска.

«На самом деле практика показала, что Сухопутные войска играют по-прежнему решающую роль в войне. И это вне зависимости от развития Военно-воздушных, Военно-морских и других видов и родов Вооруженных сил. Сухопутные войска сегодня по-прежнему остаются главной ударной силой и основой российской армии», – резюмировал Мураховский.

Согласно указу Путина, с 1 января 2023 года по новому штату максимальная численность ВС РФ составит 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Рост произойдет за счет военного персонала, количество которого вырастет на 137 тысяч человек. Правительству поручено выделить Минобороны надлежащее финансирование для реализации указа.