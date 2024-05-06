Россия уже собрала ударный кулак для штурма Харькова – американский «Институт изучения войны»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ставший одним из основных источников информации для западного читателя о ситуации на украинском фронте американский Институт изучения войны (ISW) нагнетает в своей свежей сводке:: Россия, по его данным, якобы уже собрала на северных границах Украины 50-тысячную группировку для штурма Харькова.

Подсчеты экспертов ISW базируются на оценках украинского военного обозревателя Константина Машовца. Он утверждает, что из якобы собранной под «харьковскую операцию» живой силы 31 тыс. находится в Белгородской области, более 10 тыс. — в Курской и более 8 тыс. — в Брянской.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Тем временем Bloomberg пишет о красноречивом молчании киевских официалов по поводу взятия россиянами Очеретино: «Российские войска совершили заметное тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки. Министерство обороны России заявило, что российские силы захватили город Очеретино в Донецкой области, но Украина никак не прокомментировала это заявление», – говорится в публикации.

Важность Очеретино в том, что оно расположено рядом с дорогой «Покровск-Костантиновка», которая стала жизненно важным маршрутом снабжения украинской армии. Очеретино находится примерно в 40 километрах от Покровска, который начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов недавно назвал одной из главных целей российского наступления»,

При этом Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков все того же ISW хвалит командование ВСУ за решение об отводе войск из Очеретино:

«Украинские силы решили обменять пространство на время, ожидая прибытия американской помощи, что является правильным решением для сил, не обладающих достаточными ресурсами и рискующих оказаться в окружении», – утверждает издание.