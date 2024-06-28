Россия: Времени немного, потом условия переговоров по Украине будут хуже

Елена Острякова.  
28.06.2024 12:32
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Последние мирные инициативы президента РФ Владимира Путина носят «срочный характер». Если они не будут рассмотрены Западом, следующие условия мира будет для него гораздо хуже.

Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние мирные инициативы президента РФ Владимира Путина носят «срочный характер». Если они не будут...

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«При таких условиях переговоры могут быть продолжены. Но если они не состоятся, то последующие переговоры, а они рано или поздно возникнут, будут проходить на худших условиях. То есть на условиях того, что произойдет в ходе СВО для Украины», – сказал Медведев.

Он уточнил, что нынешние инициативы Путина учитывают изменения «на земле» и в Конституции РФ содержат нейтралитет и невступление в НАТО для Украины как обязательное условие.

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