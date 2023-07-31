Россия выдвинет зерновой ультиматум Евросоюзу – экономист

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Перевод на рубли расчетов за экспорт российской сельхозпродукции, подготовку к чему начало правительство, вполне логичное решение.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

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«Это вполне логичное решение, продолжающее наметившееся поступательное движение отечественной экономики. Экспорт природного газа из нашей страны в некоторые «дружественные», например, в Турцию, и некоторые «недружественные» государства, тем же участникам ЕС, уже давно осуществляется в рублях. Так почему бы не распространить практику и на продовольствие? Определенный оптимизм в эффективности расчета за зерно в рублях существует. О серьезности намерений свидетельствует тот факт, что был анонсирован соответствующий президентский указ. В первую очередь, инициатива коснется покупателей из числа «недружественной» половины. По сути, европейцам будет поставлен ультиматум: хотите покупать российскую пшеницу — готовьте рубли», – сказал Масленников в интервью «Московскому комсомольцу».

Он считает, что зерновые контракты в российской валюте будет способствовать продвижению рубля в торговых операциях и интеграции с теми экономиками, на продовольственные рынки которых собирается выйти Россия, в первую очередь Азии и Африки.

По словам экономиста, уже сейчас в рублях осуществляется более половины торговых операций со многими странами, которым Россия продает зерно.

«Продолжение укрепления рубля в качестве твердого средства для расчета России сначала с «дружественными», а затем негативно настроенными державами станет хорошим подспорьем в процессе создания единой коллективной валюты в рамках БРИКС — этот вопрос участники организации все чаще и чаще затрагивают на своих заседаниях», – говорит эксперт.

Аналитик подчеркивает, что переход на рубли «является признанием той реальности, которая уже складывается: Россия более четко позиционирует себя на глобальном рынке».

Отвечая на вопрос, может ли пшеница стать политическим оружием, настолько же мощным, как нефть, он заметил, что только в отдаленной перспективе.

«Денежный объем зерновых сделок, хотя и растет, все еще сильно отстает от финансовых операций на сырьевом рынке. Объемы и ценовые эффекты нефти и зерна несопоставимы. Россия, входящая в десятку ведущих мировых экспортеров продовольствия, конечно, может привнести весомый вклад в превращение зерна в новый влиятельный политический инструмент, но наша страна отнюдь не занимает первое место, поэтому требуется тесное сотрудничество со всеми участниками рынка», – резюмировал Масленников.