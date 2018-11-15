Россию призвали не бояться Украины и взять пример с Венгрии

15.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

России стоит взять пример с небольшой Венгрии, которая начала выдачу своих паспортов венграм Закарпатья, несмотря на протесты Киева. Это выглядит большим контрастом с политикой РФ – русские, вынужденные уезжать с Украины после начала там гражданской войны, сталкиваются с бесправным положением в Российской государстве.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно провести миграционную амнистию. Именно она сразу же исключит возможность закрытия въезда таким людям. Затем нужно отменить требования подтверждать доходы для получения РВП и ВНЖ. Мы неоднократно выходили с предложением, чтобы регистрация для мигрантов из Украины и беженцев, которые претендуют на носителей русского языка, была по органу миграционного управления. Ведь это же элементарно – в каждом районе есть миграционный орган – регистрируйте там! Человек просто должен оставить там свои контакты, чтобы в любой момент он был доступен для миграционной службы.

Нужно принять закон Затулина и Поклонской, который разрешает многие проблемы. Мы, безусловно, выступаем сторонниками того, что соотечественник не только на территории России, но и за ее пределами, будучи соотечественником, должен иметь право получить паспорт российского гражданина.

Если бы до 2012-2014 годов 5-10 млн граждан Украины имели бы российские паспорта, не было бы никаких майданов, переворотов, а Россия имела бы несравнимое влияние за пределами РФ. К сожалению, на этот шаг не пошли, но теперь нужно исправлять ситуацию.

Венгрия выдала 100 тысяч паспортов венграм на территории Украины, да, это вызвало политический скандал, но Венгрия не испугалась. Почему Россия должна бояться того, что граждане Одессы, проживая в Одессе, будут иметь русские паспорта?» – заявила она.