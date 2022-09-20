Россию шантажируют деньгами, пытаясь отменить референдумы, а Макрону отказали в созвоне с Путиным

20.09.2022  19:18 (Мск), Москва
Никита Еременко.  
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Дзен, Политика, Россия, Санкции, США, Украина, Финансы
Новости Украины

Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов в ответ на объявленные референдумы в ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областях.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в американском министерстве.

Минюст США попросил Конгресс узаконить передачу Украине замороженных российских активов в ответ на объявленные...

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Напомним, сегодня в США заблокированы российские активы на сумму как минимум $300 млрд.

Как сообщает Reuters, Офис президента Украины заявляет, что проведение референдумов «сведет на нет малейшие шансы на прекращение войны дипломатическим путем».

О непризнании назначенных на послезавтра референдумов уже заявиди немецкий канцлер Олаф Шольц и руководство НАТО.

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что французскому президенту Макрону было отказано в запрошенном им срочном созвоне с Владимиром Путиным по вопросу ситуации на Украине.

Как пишет украинский блогер Анатолий Шарий, причина отказа Путина от разговора с Макроном, предположительно в том, что из французского «Цезаря» ударили по Донецку.

«Решение принято в выходные. Кремль готов принять еще 4 области бывшей Украины в состав России. Одновременно приняты военные законы, облегчающие мобилизацию. Путин принял вызов Байдена и Макрона и Шольца и готов к эскалации», – считает российский политолог Сергей Марков.

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