«Руки прочь от зелёной повестки!» – в Европарламенте взбрыкнули против «диктата Белого дома»

Константин Серпилин.  
13.05.2025 20:59
  (Мск) , Страсбург
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Европейские страны НАТО однозначно обязаны значительно увеличить процент ВВП, выделяемый на оборону, как того требует Дональд Трамп, однако внутренний курс ЕС не должен касаться Белого дома.

Об этом в Европарламенте заявил представляющий «зелёных» депутат российско-либерального происхождения Сергей Лагодинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские страны НАТО однозначно обязаны значительно увеличить процент ВВП, выделяемый на оборону, как того...

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«Нам нужно очень мудро развивать наши стратегические отношения. С одной стороны, мы должны оставаться в НАТО. Нам нужно делать это вместе с нашими американскими друзьями в отношении стратегических возможностей и многих других вещей, которых мы не можем делать в одиночку. НАТО всё ещё работает на техническом уровне, но нам надо освободиться от этого и делать всё с умом.

Думаю, в ближайшее время мы будем говорить о 5%-м целевом показателе, это будет на следующем заседании НАТО. Мы и страны-участницы должны быть готовы к тому, чтобы принять это, либо привести веские аргументы в пользу 3,5% или другого показателя», – призывал Лагодинский.

«Но мы также должны оставить в стороне вмешательства в дела друг друга и обозначить красные линии. Я хотел бы призвать коллег уважать самих себя как законодателей. Не используйте Трампа, чтобы начать внутренние дебаты и вынести их на международный уровень.

Мы можем обсуждать вопросы чрезмерного регулирования, вопросы зелёных стандартов – но это наши внутренние европейские дебаты. Это не вопросы для диктата из Белого дома! И это должно быть ясно – как Еврокомиссии, так и нам. Это вопрос нашего самоуважения как законодателей, независимо от того, откуда мы», – вещал «зелёный».

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