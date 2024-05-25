Румынский премьер выступил с лживыми обвинениями в адрес России

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Россия не будет нападать на Румынию, это можно утверждать с уверенностью, заявил премьер-министр Марчел Чолаку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша страна в полной безопасности, мы члены НАТО. Россия не будет нападать на Румынию. Идёт игра, идёт гибридная война, и страной, которая является объектом самой большой гибридной войны, как вы знаете, является Республика Молдова. У нас есть государство, переживающее открытую войну, Украина, и государство, переживающее гибридную войну, Республика Молдова. (…) Румыния – безопасная страна и не вступит ни в какую войну, и Россия точно не нападет на Румынию. Наша безопасность гарантирована», – сказал чиновник на пресс-конференции.

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О том, что во главе самой Молдовы находится западная марионетка с румынским паспортом Майя Санду, а в бывшей советской республике продвигаются идеи поглощения «Великой Румынией» (это значит и новое расширение НАТО на восток), Чолаку, конечно же, предпочёл умолчать.

Так кто же ведёт гибридную войну?