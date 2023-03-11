Руслан Коцаба из США: Зеленский – предатель, Украина – пешка в игре НАТО против России

Журналист с Западной Украины Руслан Коцаба, которого власти бросили за решетку после призывов не участвовать в гражданской войне на Донбассе, замолчал на несколько месяцев после начала российской СВО. Как оказалось, всё это время, небезосновательно опасаясь преследования нацистов, он искал пути выезда за границу. Сначала Коцабе удалось выехать в Евросоюз, а затем – к родственникам в США.

В интервью «ПолитНавигатору» журналист рассказал историю побега, о предательстве Зеленского и возможности примирения России и Украины, в которое он продолжает верить.

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ПН: Расскажи, как ты оказался в США. Что происходило с тобой после 24 февраля? Были ли попытки ареста, учитывая давнюю нелюбовь нациков? Почему именно в США уехал, а не в какую-то нейтральную страну, если трактовать конфликт вокруг Украины как столкновение прежде всего США и РФ?

Р.К: Как я оказался в США – здесь всё просто и банально. Я выехал в США, потому что мне было очень опасно в Украине. Полтора месяца я пробыл в Европе, дождался гуманитарный пароль – это такой документ, который выдаёт американская власть для въезда в США беженцам, то есть, называется программа «u4u»- это гуманитарный пароль, который заменяет визу. Ты его показываешь в кассе в аэропорту, пограничникам, они имеют свою базу данных, проверяют. Получается так, что меня пропустили именно как беженца в Америку.

Америку я выбрал по двум причинам: первая – здесь у меня ближайшие родственники уже много лет живут, и вторая причина – то, что почти каждый год, начиная, наверное, с 16-го года, как меня выпустили из тюрьмы, оправдали, мониторинговая миссия ООН и комиссия по правам человека в Конгрессе США, они все время меня в своих отчётах указывали как журналиста, пацифиста, преследуемого неонацистами.

Ну и в завершении, на меня действительно была охота, как и на всех инакомыслящих. Потому что я не только как блогер, журналист оппозиционный, но и как пацифист, а пацифисты и антимилитаристы, они же не дают зарабатывать на войне, на крови, на этом всём ужасе и, соответственно, власть которая, а у нас – партия войны, привела сейчас партия Зеленского, – власть, которая зарабатывает на войне политические и экономический дивиденды, считает первыми своими врагами тех, которые им этот бизнес утрудняет.

Ну и, соответственно, все, кто против войны, автоматически попадают в разряд личных врагов представителей партии войны. Вот так получилось, что я должен был из Киева выезжать.

Я в Киеве прятался всё это время, весна, лето, чтобы именно выехать, так как вы понимаете, что сейчас у нас как Северная Корея, сейчас мужчины от 18 до 65 лет не имеют права выехать из страны.

ПН: Можешь рассказать, как ты выехал, чтобы помочь другим, кто будет читать это интервью, выехать из Украины и не попасть под мобилизацию?

Р.К: Действительно, даже по всем рейтингам кураторов Украины, Украина является самой коррумпированной страной на континенте евразийском. Поэтому, когда в Украине такой высокий уровень коррупции, всё можно за деньги сделать, всё можно купить, всё можно продать, потому что коррупция – это не пустой звук.

В данной ситуации она облегчает возможность уехать тем, которые не хотят убивать, не хотят брать даже оружие в руки, не хотят быть убитыми. Есть возможности ещё выехать – я не буду говорить схемы, но единственное могу сказать, что та схема, которая стоила ещё полгода назад за 3 тысячи долларов, сейчас она стоит 8, а то и 10 тысяч долларов.

Но жизнь, как говорится, дороже. Главное сейчас – спастись, главное сейчас – не взять в руки оружие, так как, как только ты берешь в руки оружие, ты становишься потенциальный мишенью для другого человека, который тоже взял оружие.

ПН: Я правильно понял, что ты не остался в Европе, потому что высока вероятность, что тебя там схватят и выдадут Украине?

Р.К: Если бы дали, допустим, мне экстрадицию в какую-то европейскую страну, то я думаю, что, особенно там есть Польша, Чехия, я думаю, что проблем бы не составило миграционной службе той страны меня выдать. Потому, что они поддерживают войну, им выгодно, что Украина губит свой народ, своё элитное мужское население ради, в том числе и их безопасности.

То есть, они считают, что ослаблять Россию телами украинских мужиков – это более морально, чем гибнуть самим. Ну, как говорится, что закономерно и с геополитической точки зрения.

Но всё равно я считаю, что в Америке, если бы на меня даже сюда и пришла бумага из украинского суда, чтобы меня выдать, это невозможно, потому что почти каждый год меня упоминали в своих отчётах правозащитные американские, ООНовские организации, и я – узник совести номер один в Украине, признанный той же проамериканской Аmnesty International.

ПН: А какие настроения в США относительно конфликта на Украине? Казалось, на фоне внутренних проблем будет со временем усталость американцев, но в последнее время мы видим обратное – визит Байдена в Киев, новые транши и анонсы передачи более мощного оружия.

Р.К: Применительно к антивоенным либо провоенным настроениям США, здесь нельзя говорить однозначно. Во-первых, позиция власти ясна, я имею в виду американской власти, и я не думаю, что особо поменяется эта позиция даже если после демократов придут республиканцы. Это как у боксера два кулака – правый левый, но голова одна, и Америка всё время воевала, и всё время она зарабатывала вот этот статус супер-мировой державы именно тем, что они все время «учили демократии».

Но простые люди этот последний год, именно год войны, на себе почувствовали весь негатив, потому что и рост цен, и инфляция, и много товаров американская экономка не смогла воспроизвести, потому что здесь дело не только в санкциях против России и Китая – это серьёзно логистика обрушилась.

С другой стороны, Америка много начала зарабатывать на энергоносителях, многие производства из Европы переезжают вместе, кстати, с фондовыми ринками переезжают в Америку.

Ну и мы же понимаем с вами, что одна из целей Америки – это не только ослабление, допустим России, а и ослабление Евросоюза и, возможно, даже развал Евросоюза. Все-таки, Евросоюз, к сожалению, сейчас в статусе так называемого полезного идиота.

ПН: В этих условиях, кстати, странно, что США обеспечили тебе прибежище. Один из самых известных противников войны. С точки зрения Запада, – «подарок для российской пропаганды».

Как думаешь, тебе будет позволено и дальше озвучивать свою позицию?

Р.К.: Статус политического убежища мне надо здесь получить, пройти всю процедуру. Ну и я скажу, что в Америке для простых людей есть возможность говорить то, что думают, то есть когда-то это было нас, в Украине.

Я могу здесь свободно критиковать власть, я могу свободно рассказывать о том, что сын Байдена – не просто наркоман, аморальный человек, но сын Байдена причастен вместе с компанией «Буризма» к отмыванию денег, кстати, американских налогоплательщиков.

Поэтому мне кажется, что здесь, в Америке, посвободнее для простого человека, хотя понятие свобода слова, оно даже здесь относительно. Я вижу это на примере того, что, допустим, есть чётко рупоры республиканцев, как партии, то есть консерваторов, есть чётко рупоры демократов, и они друг друга обливают соответственно грязью.

Чтобы более-менее объективно что-то узнать, правду, нужно потратить час – и тех, и тех послушать, посмотреть, если это телевидение, почитать, если газеты и, соответственно, сделать уже свои какие-то уже свои умозаключения.

Кстати, здесь свободно пацифисты делают акции и против американской власти, и против того, чтобы Америка финансировала войну, как говорится, тушила пожар бензином.

Очень много сейчас этих приказов, которые даёт Байден нанятому актёру Зеленскому по интенсификации боевых действий, много внутриполитическая американская ситуация накладывается.

Близятся выборы в Америке, президентские, и, соответственно, Байден понимает, что после того, как когда он проиграл большинство в Конгрессе республиканцам, у него очень маленькие шансы выиграть.

Хотя Байдена особа – тоже это не власть стандартная, это более как шоумен, как бизнесмен, типа нашего Зеленского, но я вижу, что власть Америки, даже если она поменяется, она всё равно будет зарабатывать на войне, потому что Америка по-другому не может.

ПН: Кстати, ты же наверняка видел происходящее в Грузии? По версии США – учинившие погром в Тбилиси – это «мирные демонстранты». А в самой Америке тоже так к участникам беспорядков относятся?

Р.К: Я не хочу пока ничего говорить о Грузии, потому что, возможно, грузинской власти хватит желания исполнять свою Конституцию и прекратить беспорядки. Тем более, что закон об иностранных агентах действует, по-моему, с 1930 года, то есть почти 100 лет в Соединенных Штатах Америки, которые являются куратором в Грузии так называемых реформ. И поэтому, если, допустим, американцам можно такой закон, который бы выделял тех, которые получают иностранное финансирование, то почему это нельзя грузинам?

ПН: Ты готов как журналист освещать акции в США, связанные с Украиной?

Р.К: Здесь такая ситуация, что, если освещать эти акции, они в основном контролируются консульством, посольством украинским, соответственно, это чревато, потому что там собираются не только диванные хомячки, а и, возможно, даже люди, у которых немножко «попаянные платы» в голове.

Это посттравматический синдром, и они даже сам не знают, на что они способны, если допустим у них где-то там перемкнет мозгах, поэтому это очень опасно для меня ходить на эти акции. Я несколько раз был, увидел эти вражеские, такие враждебные взгляды в свою сторону и решил, что береженого Бог бережет, хотя ты сам знаешь, что я не из робкого десятка.

ПН: Что ты сейчас делаешь в США? За счет чего живешь? Будешь ли продолжать публичную деятельность?

Р.К: В Соединенных Штатах не все так просто сейчас с работой, так как приехало очень много из Украины, России, Венесуэлы, потому тут такая ситуация – постоянной работы у меня нет. Я на подработках. То есть, подзарабатываю. Но это не журналистика – это более связанно с физическим, монотонным трудом.

Я не знаю, буду ли я продолжать свою деятельность, потому что иногда, раз в неделю я у себя на YouTube канале что-то выкладываю, какое-то видео, что у меня наболело. А так, чтоб специально – ну я не знаю. Возможно, если те люди, которые имеют возможность, как я, говорить, то есть находятся относительно в безопасности, то есть не в Украине, если они объединятся, если будет такая общественная сила либо даже политическая, я, наверное, попробовал бы к ним присоединиться, потому что реально в одиночку ты – никто. А если, допустим, люди, которые не боятся говорить правду о том, что сейчас творится в Украине, я думаю, что с этими людьми мне по пути.

ПН: После стольких лет противостояния, пролитой крови, как ты считаешь, возможно ли примирение?

Р.К: Примирение возможно, нужно, и оно обязательно будет, ведь каждая война оканчивается миром, и то, что даже здесь есть уже много крови, много тысяч людей погибло по обе стороны конфликта, всё равно это ничего не значит.

Мы знаем, что, допустим, та же Франция и Германия за Эльзас и Лотарингию сколько миллионов погубили, они столетиями друг друга уничтожали, но сейчас они самые закадычные друзья в Европарламенте, в Евросоюзе. Ну и Германия, и Франция считаются локомотивами Евросоюза, которые заинтересованы в том, чтобы Евросоюз не распался, как этого хочет Британия и Соединённые Штаты Америки.

Поэтому мне кажется, что если уже наконец наступит мир, можно будет и, кстати, встречаться и детям-сиротам, у которых отцы погибли, и вдовам – им есть, о чём поговорить, они как раз не будут особо агрессивные, хотя они потеряли самых близких людей. Самые агрессивные, как это не удивительно, вот в этой всей канители – это будут именно так называемые диванные войска, люди, которые ничего не потеряли. Они просто гавкали за деньги, либо по собственной тупости, и в этих «фейсбуках» и Telegram-каналах, сея там ненависть между нашими народами.

ПН: Как ты считаешь, в какой момент политический компромисс между Россией и Украиной стал невозможен? Ты назвал команду Зеленского «партией войны». Но ведь избирались они совсем под иными лозунгами. И встреча в Париже была с надеждой на выполнение «Минска», как помнится. И каковой может быть сейчас альтернатива войне, если учесть, что позиции двух сторон – Киева и Москвы – радикально расходятся?

Р.К: Альтернатива войне всегда есть – это мир. И мир, мирное существование – это нормальная стадия в цивилизации. Если бы, допустим, страны все время воевали, когда бы они построили эти блага цивилизационные?

Поэтому, мне кажется, что нужно ставить вопрос ребром: садимся за стол переговоров без всяких предварительных условий, просто режим прекращения огня. Садимся за стол переговоров, работает переговорная группа, возможно, надо на линии разграничения какую-то третью сторону, белые каски, голубые каски и тому подобное.

Все равно мы же понимаем, что альтернативы миру нет, все равно каждая война заканчивается миром, и мы должны просто помнить.

Я, как председатель украинского движения пацифистов, не устану повторять, что война – это преступление против человечества, война губит цивилизацию и мы должны не просто говорить, а мы должны что-то делать для, того чтобы этот ужас прекратился.

Вот это есть моя альтернатива войне, даже если мы видим, что сейчас позиции Украины и России радикально расходятся, но, всё-таки, Россия – она субъектна, а Украина – это просто пешка в игре НАТО против России. Вообще, Зеленский поступает как предатель. Он предал своих избирателей, и каждый предатель должен получить сполна. Я не думаю, что минет чаша сия и эта горькая участь и нашего бывшего, а, возможно и не бывшего, клоуна. Бог всё видит, и я думаю, что Зеленский получит ответку.