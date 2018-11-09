Русофоб Гордон похвалился: Его портрет – в центре Ялты

09.11.2018, Киев, Игорь Петров

Бывший пропагандист Евромайдана, экс-депутат Киевсовета от Блока Порошенко телеведущий Дмитрий Гордон сообщил, что его портрет до сих пор висит в гостинице «Ореанда» в центре Ялты, где представлены фотографии вип-постояльцев отеля.

Об этом Гордон рассказал в эфире телеканала «112 Украина», отметив, что сам опасается посещать как Крым, так и Донбасс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я много раз бывал в Донецке, и в Макеевке, и в Горловке. Донецк в последние годы перед оккупацией просто расцвел. Шикарный город, шикарный. Какой построили аэропорт, который весь разрушили. Такого аэропорта, как в Донецке, в Украине не было и нет. Какие гостиницы, какой город красивый. Очень жаль Донецка.

Луганск таким не был. Луганск отсталый был, отставший.

Я не готов сегодня приехать на Донбасс или в Крым. Ну, это опасно. Представьте, я приеду в Донецк, Ялту или Симферополь…

Мой знакомый был в гостинице «Ореанда» недавно в Ялте и прислал мне фотографию. Портрет мой как висел, так и висит, в гостинице «Ореанда». Интересно», – сказал Гордон.

Напомним, что акции «Ореанды» в украинские времена (когда гостиницу посещал и Гордон) приобрели структуры российского политика Александра Бабакова.