Русофобу Майклу Щуру посреди Киева брызнули в лицо баллончиком и дали в бубен

21.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В центре Киева водитель самоката отказался пропускать пешехода на переходе и в ответ на возмущения избил его с применением спецсредств.

Об этом у себя в Facebook сообщил сам пострадавший – украинский телеведущий-майданщик, известный под псевдонимом Майкл Щур, русофоб Роман Винтонив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что переходил дорогу и сделал одному из проезжающих «водителей» самоката замечание за то, что тот не пропустил пешехода на переходе. Началась перепалка, в ходе которой «самокатчик» брызнул в Щура газовым баллончиком. Однако Майкл Щур догнал обидчика, грохнулся вместе с ним и самокатом, после чего получил удар в лицо.

«Неприятность произошла сегодня 21 апреля в 13: 50-13: 55 в Киеве на перекрестке улиц Ярославов Вал и Франко. Я переходил дорогу по пешеходному переходу. Увидел, что по велодорожке едут два парня на самокатах. Я остановился, чтоб их пропустить. Потому что ехали они хорошенько так, и, как я видел, не тормозили. Первый проехал мимо меня. Когда второй поравнялся со мной, я ему громко рявкнул «пропускаем ПЕШЕХОДОВ !!!!!!» Вот с этого все и началось», – пишет бандеровец на своей странице.

При этом он подчеркнул, что к первому «самокатчику» претензий не имеет. Более того, пока Щур сидел с битым лицом, он позаботился, чтобы «потерпевший» не потерял выпавшие ключи.

«А дальше он (обидчик – ред.) сел – и поехал. В сторону Прорезной. Я за ним уже не мог гнаться. Мог ходить. И пошел искать, где можно промыть глаза и нос. Скажу вам так – мыть глаза от газового баллончика, когда у тебя линзы – то ещё удовольствие. Но лимонный сок помогает. 40 минут таких процедур – и как рукой сняло.

А дальше – звонок в полицию. Звонок приняли. Полиция не приехала. Затем мы встретили патрульных – что делать. И патрульные посоветовали идти в участок писать заявление. Заявление – в полицию», – рассказал Майкл Щур.

Также он призвал всех свидетелей инцидента писать ему в «личку».

«Если вы – тот парень на самокате или его друг, у меня к тебе всё то же – «пропускай пешеходов». Если бы ты знал об этом правиле, то этой всей ситуации не было. Да – её не было бы, если бы я просто постоял на переходе и ничего не сказал. Но если я сделал что-то незаконное – я готов нести ответственность», – заключил «потерпевший».

Отметим, Щур-Винтонив в 2015 году по повестке отправился в «АТО» на Донбасс. Также националист известен своими русофобскими выходками. Так, например, в конце прошлого года, столкнувшись с проблемой, Щур впал в ярость, что пока «весь мир пытается отгородиться от России» на сайте МВД Украины при оформлении справки о несудимости его попросили продублировать ФИО на русском языке. В прикрепленном скриншоте в поле «отчество на русском языке» Винтонив написал «да вы бл##ь ох##ли».

Кроме того, «Щура» впадал в истерику от шествия «Бессмертного полка» на 9 мая в Киеве, которое он называл «красный марш зомби».